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07.11.2021 19:15
(Мск), Одесса,
Татьяна Белая
 
Авторская колонка, Д.Б., нацизм, Одесса, Украина
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Гроб для прибившихся к Одессе нацистов

Новости УкраиныКак мы знаем из детской литературы, Митя Ульянов очень хотел походить на своего старшего...

Как мы знаем из детской литературы, Митя Ульянов очень хотел походить на своего старшего брата Володю — даже кашу ел только потому, что так делал будущий вождь мирового пролетариата. А прибившийся к Одессе нацист Демьян Ганул хочет быть похожим на окучившегося и унавоженного в Киеве нациста Сергея Стерненко. И вроде точь-в-точь его копирует, и такое же уголовное прошлое имеет, и с «ватой» сражается, не щадя живота своего, а вот изюминки не хватает. И славы-то у Стерненко больше, и райдер побогаче, и после совершения убийства он столь магически повлиял на правосудие, что стал жертвой, а зарезанный им человек преступником. Ганул так обзавидовался, что при каждом удобном случае сообщает, что тоже ходит с оружием — ищет, кого б пырнуть. Но его упорно даже в обезьянник для профилактики не помещают — он же патриот, не за что! Чтобы привлечь внимание приходится из кожи вон лезть: то «шашлык из колорадов» на глазах матерей, чьи дети сгорели в Доме профсоюзов, жрать, то вместе с побратимами избивать до полусмерти граждан — в каких-то своих личных целях, ведь если при этом кричать «Слава Украине!», то можно.

А 4 ноября, когда Россия отмечала День народного единства, Ганул приволок к Генконсульству РФ в Одессе гроб (страшный такой, необитый — как для себя), предварительно расписав его красной краской, символизирующей, понятное дело, кровь. «Русские идут домой», «Груз 200», «Вам тут не рады», — текстовки, на которые хватило ума.

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«Надписи на будущем доме для российских военных, которые убивают украинцев, выполнены на русском языке, чтобы те, кому они адресованы, беспрепятственно могли прочитать. Смерть врагам! — Пояснил патриот по вызову и изложил суть перформанса. — Мы посетили консульство Мордора и оставили подарки, чтобы напомнить о преступлениях России — развязанной войне на Востоке и аннексии Крыма. Этот гроб символизирует смерть российских наемников на украинском востоке. Выметайтесь из Украины, вам здесь не рады, празднуйте свое единство на Колыме, а не на украинской земле!».

Однако и не такое российское представительство в Одессе видало! Ганулоподобные прямоходящие закидывали его дымовухами, пытались сорвать триколор и присобачивали на ворота консульства желто-голубые флаги, а русские при этом жгли. Да много еще чего — если сравнить с зоопарком, то получится ровно наоборот: на огороженной забором территории люди, а вокруг кидаются дерьмом и хватают себя за гениталии макаки.

Но, кстати, стоит заметить, что патриоты устраивают подобные шабаши исключительно в праздники и выходные, когда в консульстве никого нет. Ну, разве что сидят там охранник с уборщицей, смотрят кадры с камеры видеонаблюдения и ржут. И даже Ганул, безусловно сообщивший о своей акции с гробом в Фейсбуке, пост «геройства» через несколько часов потер. Чтобы «рука Кремля», по всей видимости, не дотянулась.

Или же он все-таки осознал свое ничтожество, смирился с участью младшего брата и Сальери при Моцарте — мала ему ставка штатного провокатора СБУ — все на адвокатов Стерненко уходит.

Так, Ганул, я ж расскажу, как надо! Чтобы слава уже случилась раз и навсегда.

Так вот, пустующее российское консульство в Одессе — это мелко. Надо ехать со своим гробом — для экономии, можно в него лечь и лететь грузовым рейсом — прямиком в Вашингтон, где гнездятся лучшие друзья Украины, и сразу к посольству России. Там уже можно будет восстать из гроба, рассказать про «смэрть ворогам», устроить спецэффекты с дымовухами, сорвать флаг, и… Вэлкам ту отель Калифорния! «На тюряжку», к побратимам, которые «блэк лив меттерс» — примут же, как родного, America, America, God shed His grace on thee по полной программе устроят, благословят, так благословят. Вот это и будет слава. Тут уже и Стерненко заплачет и тоже так захочет.

А на Украине, тем более в Одессе, не стоит и стараться. Потому что в российском консульстве все равно не реагируют, а правительство с истреблением русским и без уличных патриотов прекрасно справляется. Вот все надо объяснять…

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