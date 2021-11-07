Гроб для прибившихся к Одессе нацистов

Новости Украины

Как мы знаем из детской литературы, Митя Ульянов очень хотел походить на своего старшего брата Володю — даже кашу ел только потому, что так делал будущий вождь мирового пролетариата. А прибившийся к Одессе нацист Демьян Ганул хочет быть похожим на окучившегося и унавоженного в Киеве нациста Сергея Стерненко. И вроде точь-в-точь его копирует, и такое же уголовное прошлое имеет, и с «ватой» сражается, не щадя живота своего, а вот изюминки не хватает. И славы-то у Стерненко больше, и райдер побогаче, и после совершения убийства он столь магически повлиял на правосудие, что стал жертвой, а зарезанный им человек преступником. Ганул так обзавидовался, что при каждом удобном случае сообщает, что тоже ходит с оружием — ищет, кого б пырнуть. Но его упорно даже в обезьянник для профилактики не помещают — он же патриот, не за что! Чтобы привлечь внимание приходится из кожи вон лезть: то «шашлык из колорадов» на глазах матерей, чьи дети сгорели в Доме профсоюзов, жрать, то вместе с побратимами избивать до полусмерти граждан — в каких-то своих личных целях, ведь если при этом кричать «Слава Украине!», то можно.

А 4 ноября, когда Россия отмечала День народного единства, Ганул приволок к Генконсульству РФ в Одессе гроб (страшный такой, необитый — как для себя), предварительно расписав его красной краской, символизирующей, понятное дело, кровь. «Русские идут домой», «Груз 200», «Вам тут не рады», — текстовки, на которые хватило ума.

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«Надписи на будущем доме для российских военных, которые убивают украинцев, выполнены на русском языке, чтобы те, кому они адресованы, беспрепятственно могли прочитать. Смерть врагам! — Пояснил патриот по вызову и изложил суть перформанса. — Мы посетили консульство Мордора и оставили подарки, чтобы напомнить о преступлениях России — развязанной войне на Востоке и аннексии Крыма. Этот гроб символизирует смерть российских наемников на украинском востоке. Выметайтесь из Украины, вам здесь не рады, празднуйте свое единство на Колыме, а не на украинской земле!».

Однако и не такое российское представительство в Одессе видало! Ганулоподобные прямоходящие закидывали его дымовухами, пытались сорвать триколор и присобачивали на ворота консульства желто-голубые флаги, а русские при этом жгли. Да много еще чего — если сравнить с зоопарком, то получится ровно наоборот: на огороженной забором территории люди, а вокруг кидаются дерьмом и хватают себя за гениталии макаки.

Но, кстати, стоит заметить, что патриоты устраивают подобные шабаши исключительно в праздники и выходные, когда в консульстве никого нет. Ну, разве что сидят там охранник с уборщицей, смотрят кадры с камеры видеонаблюдения и ржут. И даже Ганул, безусловно сообщивший о своей акции с гробом в Фейсбуке, пост «геройства» через несколько часов потер. Чтобы «рука Кремля», по всей видимости, не дотянулась.

Или же он все-таки осознал свое ничтожество, смирился с участью младшего брата и Сальери при Моцарте — мала ему ставка штатного провокатора СБУ — все на адвокатов Стерненко уходит.

Так, Ганул, я ж расскажу, как надо! Чтобы слава уже случилась раз и навсегда.

Так вот, пустующее российское консульство в Одессе — это мелко. Надо ехать со своим гробом — для экономии, можно в него лечь и лететь грузовым рейсом — прямиком в Вашингтон, где гнездятся лучшие друзья Украины, и сразу к посольству России. Там уже можно будет восстать из гроба, рассказать про «смэрть ворогам», устроить спецэффекты с дымовухами, сорвать флаг, и… Вэлкам ту отель Калифорния! «На тюряжку», к побратимам, которые «блэк лив меттерс» — примут же, как родного, America, America, God shed His grace on thee по полной программе устроят, благословят, так благословят. Вот это и будет слава. Тут уже и Стерненко заплачет и тоже так захочет.

А на Украине, тем более в Одессе, не стоит и стараться. Потому что в российском консульстве все равно не реагируют, а правительство с истреблением русским и без уличных патриотов прекрасно справляется. Вот все надо объяснять…