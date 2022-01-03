Гробокопание Майи Санду под бой курантов

Марионетка Запада Майя Санду, усаженная послами США и ЕС на должность президента Молдовы, даже в своём новогоднем поздравлении не смогла удержаться от политического гробокопательства и извержения яда на советское прошлое.

«Репрессии, голод и депортации не сломили наш дух», – заявила она с экранов молдавских телеканалов в преддверии новогодних фейерверков.

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Спекуляция на событиях 40-х годов – излюбленная тема Майи Санду и её приспешников. В этом она не отличается ни от остальных политиков правого фланга, ни от политического класса Украины и Прибалтики. Ещё в 2018 году, будучи лидером тогда ещё непарламентской партии, Санду растерялась на вопрос тележурналистки об отношении к румынскому нацистскому диктатору Иону Антонеску, назвав его «исторической личностью, о которой можно сказать и хорошее, и плохое»

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Два года спустя, баллотируясь в президенты, она по настоянию своих консультантов в интервью той же журналистке исправилась, назвав Антонеску «военным преступником».

В 2019 году, уже будучи премьер-министром в «антиолигархической» коалиции вместе с Партией социалистов, Санду подписала распоряжение об объявлении 23 августа «днём памяти жертв тоталитарных режимов», в соответствии с решением Европарламента от 2009 года объявить эту дату «днём памяти жертв сталинизма и нацизма». Отметим, что 24 августа все адекватные силы в Молдове празднуют годовщину освобождения Молдавской ССР от фашистских захватчиков. Социалисты ради того, чтобы сохранить коалицию, отказались от проведения массового марша и ограничились возложением цветов и концертом в центре Кишинёва. Но даже проведение этого концерта тогда вызвало целую волну гнева со стороны «коалиционных партнёров» из блока «Acum».

Кстати, в ноябре этого года правительство во главе с Натальей Гаврилицей вынесло негативное заключение к проекту закона о внесении 24 августа, как Дня освобождения Молдовы от фашистского ига, в список памятных и праздничных дней.

«Мы считаем, что для сбалансированного рассмотрения значимости даты 24 августа 1944 года необходимо учитывать не только бесспорные военные аспекты победы Красной Армии, но и ужасающие последствия восстановления тоталитарного сталинского режима для населения бывшей Молдавской ССР: депортации, голод, насильственная коллективизация, индустриализация по советскому типу, гонения на церковь, идеологическая цензура, мобилизация силой молодых людей на рабочие места», – говорится в тексте правительства.

Тот факт, что Санду сочла затронуть эту тему репрессий, голода и депортаций даже в своём новогоднем поздравлении, свидетельствует о том значении, которое она и её команда придают поддержанию русофобских и антисоветских комплексов в молдавском обществе.

Во-первых, для Санду важна мобилизация всего прорумынского электората, который считает, что она не до конца последовательно проводит в жизнь идею «великого воссоединения» с Румынией.

И, во-вторых, для неё важно встраивание в общезападную антироссийскую повестку. В идеале для Санду было бы при этом сохранение в своей обойме части левого электората, отдавшего ей и её партии свои голоса на выборах в надежде на то, что она будет бороться с коррупцией, а не с «наследием советского тоталитаризма». Но если совместить это не удастся, участие в антизападном фронте для неё важнее.

В целом это высказывание Санду не было замечено на фоне новогоднего празднования. Люди в своей массе не хотят портить себе праздник из-за чьих-то неудовлетворённых комплексов. Однако, безусловно, после новогоднего спича президентки воспрянет духом весь прозападный и прорумынский спектр. В унизительном состоянии окажутся те умеренные сторонники Санду, как Илья Тромбицкий, Алексей Тулбуре или Виктор Чобану, которые рисовали её образ как благоразумного деятеля, за которого могут со спокойной совестью голосовать левые избиратели.

Без сомнения, в ближайшем будущем мы ещё неоднократно станем свидетелями ритуальных танцев властей Молдовы на исторические темы, с обязательным раскапыванием могил и выворачиванием наизнанку их содержания, в соответствии с недавним опытом Восточной Европы, Прибалтики и Украины.