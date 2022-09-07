«Гробовщица Лиз Трасс – лучший друг и союзник Украины» – Огрызко

07.09.2022  21:20 (Мск), Львов
Тарас Стрельцов.  
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Великобритания, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО
Новости Украины

Назначение Лиз Трасс премьером Великобритании чрезвычайно позитивный сигнал для Украины, поскольку этот политик не боится российского ядерного оружия.

Об этом в эфире «NTA» высказался бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначение Лиз Трасс премьером Великобритании чрезвычайно позитивный сигнал для Украины, поскольку этот политик не...

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«Нет сейчас зависимости Великобритании от российского газа, слава Богу. Там они покупают совсем какие-то мелочи. Но забьет ли она (Трасс – ред.) гвоздь в гроб российского империализма? Думаю, что вместе с другими европейскими и американскими партнерами и, само собой, Украиной, это можно сделать вместе. Мне кажется, она чувствует свою ответственность именно за то, чтобы сейчас этим окном возможностей остановить эту орду.

Мы должны выстраивать наши взаимоотношения с Великобританией сегодня, как никогда, активно и позитивно, потому что британцы показали, кто на самом деле является нашими друзьями, нашими союзниками.

Вспомните ее заявление о ядерном оружии. Когда нам угрожали этим ядерным оружием, ее (предупреждение – ред.), что она, несмотря на обстоятельства, если это будет необходимо, (тоже его – ред.) использует, очень быстро опустила горячие головы в Москве до уровня плинтуса.

Мы можем лишь радоваться тому, что получилось именно так. Реакция в Москве очевидна – они думали, что выкопают Джонсону могилу и поставят вместо него кого-то более либерального, а на самом деле, в эту могилу сами и попадают», – убежден Огрызко.

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