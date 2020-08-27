27.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Политика, Польша
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«Гродно не отдадим». Лукашенко поднял армию против поляков


Белоруссия сконцентрировала половину армии на границе с Польшей, чтобы предотвратить захват Гродненской области.

Об этом сегодня на совещании в министерстве промышленности заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы огромные деньги вынуждены тратить, чтобы стабилизировать обстановку на западных рубежах. Мы фактически половину армии привели в полную боевую готовность для того, чтобы защитить Гродненскую область. Вы видите эти заявления, что Беларусь распадется, и Гродненская область отойдет к Польше. Они уже в открытую об этом говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится», – отметил президент.

Он считает, что Польша, Литва и Украина ведут против Белоруссии гибридную войну.

«СМИ, информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Ниже опускаемся. Дипломатическая бойня против нас началась на самом высоком уровне. Не устоявшиеся главы государств-соседей: Литвы, Польши, Украины, – в открытую заявляют о повторных выборах в Белоруссии, вмешиваются в наши дела. Ладно, это их точка зрения. Но уже в открытую начинают давить. Налицо дипломатическая война», – сказал Лукашенко.


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