23.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Киев, Политика, Украина, Финансы
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Гройсман анонсировал в 2019 году рекордные расходы на армию

В Государственном бюджете на 2019 предусмотрено выделение на сферу безопасности и обороны  рекордные для стран Европы 5,38% ВВП, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Правительственный портал.

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«Согласно национальному законодательству в бюджете, который был принят, предусмотрено 5,38% от ВВП. Это общая цифра на безопасность и оборону. Относительно распределения, то в соответствии с национальным законодательством распределение осуществляет Совет нацбезопасности и обороны. Общая сумма является достаточной», — сказал Гройсман.

Он добавил, что правительство постоянно работает над тем, чтобы увеличить резерв финансирования Вооруженных силы.

Расходы на повышение обороноспособности и безопасности Украины на 2019 предусмотрены в сумме 211,9 млрд. грн (из них государственные гарантии — 5 млрд грн).

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