Гройсман дал понять, что не собирается восстанавливать разрушенные дороги Донбасса

21.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Киев не выделил достаточное количество денег на восстановление разрушенных в ходе войны дорог в Донбассе, так как занят строительством крупной магистрали.

Об этом премьер-министр Украины заявил в стенах парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, в каком положении сейчас находятся Луганская и Донецкая области, именно там идёт война. Скажите, почему на Винницкую область на восстановление дорог выделено 2,5 млрд гривен, а на Донецкую и Луганскую области вместе – всего 1 млрд 200 млн?», – спросил у премьера депутат Сергей Шахов.

В ответ премьер сказал, что эти цифры не соответствуют действительности.

“Вы объединили отдельный проект под названием «Go highway». Это фактически западная граница Львовской области и мы выходим на юг – украинские порты Николаев и Херсон. Потому часть этой территории проходит через Винницкую область. Но там есть ещё Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Одесская, Николаевская и так далее. Происходит поэтапное строительство, потому какая-то часть денег выделяется на область.

А что касается распределения денег по областям, то они распределяются одинаково в соответствии с количеством дорог и так далее. В Донецкой области, к сожалению, огромная часть оккупирована, потому, естественно, что бюджет был бы намного больше», – пояснил Гройсман.