26.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мнение, Политика, Украина
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Гройсман нашел виновного в своих неудачах – это саботажник Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко саботировал процесс внедрения изменений и реформ в Украине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

С таким заявлением выступил в эфире радио «Новое время» премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Это было очень сложно. Любое изменение, любую реформу, договориться с ним, чтобы он дал сигнал фракции голосовать — на это тратились месяцы», — сказал премьер.

На вопрос о том, какие именно инициативы были заблокированы экс-президентом, Гройсман привел в пример предложение проводить приватизацию предприятий по английскому праву, что, по его мнению, привлекло бы в страну инвесторов.

«Он категорически был против, говорил, у нас есть украинская система правосудия. Какая система правосудия? Кто больше принес, в пользу того и приняли решение?» — сказал Гройсман.

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