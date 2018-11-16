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16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Колониальная демократия, Мнение, Политика, США, Украина, Энергетика
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Гройсман обязался по примеру поляков покупать газ в Америке

Украина заинтересована в американском сжиженном природном газе (СПГ), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в интервью Reuters заявил премьер-министр Владимир Гройсман, через несколько дней после визита в Украину министра энергетики США Рика Перри.

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“Сжиженный газ очень интересен для Украины. Мы говорили о целом спектре нашего сотрудничества в энергетическом секторе… Что касается угля, мы будем покупать его у наших международных партнеров, пока не начнем покрывать внутренний дефицит”, – сказал Гройсман, отвечая на вопрос, будет ли Украина продолжать покупать уголь из США и потенциально также СПГ.

Вашингтон также ранее выдавал кредитные гарантии по украинскому госдолгу. Гройсман сказал, что была “обсуждена” еще одна такая гарантия.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, американский министр энергетики Рик Перри только в начале этой недели посетил Украину. Во время встреч с представителями власти он посулил Украине роль “второго Техаса” и заявил, что США поддерживают уменьшение зависимости Европы от российского газа, приведя пример Польши, которая подписала 24-летний контракт на поставки газа из США.

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