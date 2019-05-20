20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Киев, Общество, Политика, Украина
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Гройсман оказался понятливым и ушел в отставку добровольно

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман внял совету президента Владимира Зеленского, высказанному им во время своей инаугурационной речи в парламенте и написал заявление об отставке, передает корреспондент Политнавигатора.

Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук на своей странице в Facebook опубликовал фото заявления Владимира Гройсмана об отставке.

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“Только что на брифинге премьер заявил, что “не держится за свое кресло”. Вот его заявление”, – написал Рябчук и обнародовал фото заявления Гройсмана об отставке.

“Согласно части второй статьи 115 Конституции Украины прошу принять мою отставку с поста Премьер-министра Украины”, – написал Гройсман.

Заявление датировано 20 мая.

Напомним, выступая в парламенте Зеленский, обращаясь к члена украинского правительства заявил следующее: «Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Сделайте это. И люди оценят».

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