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06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Украина, Финансы

Гройсман осыпал благами пострадавших на Майдане боевиков


Кабинет министров Украины урегулировал вопросы разовых и ежемесячных выплат пострадавшим на Майдане боевика, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующие документы опубликовал  Правительственный портал.

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В частности, правительство предусмотрело выплату ежемесячной адресной помощи к пенсии пострадавшим участникам Революции достоинства. Соответствующие изменения приняты 6 июня.

Отметим, пенсионные выплаты таким лицам установлены в размере, аналогичном участникам боевых действий.

Кроме того, правительство урегулировало вопросы санаторно-курортного обеспечения “участников революции достоинства” и выплаты им ежегодной разовой денежной помощи до 5 мая. Согласно постановлению, лица, которые получили инвалидность во время событий на Майдане, смогут обеспечиваться санаторно-курортным лечением в учреждениях на территории Украины, а пострадавшие “участники революции достоинства” — получить в 2018 году ежегодную разовую денежную помощь.

Ранее Верховная Рада поддержала проект по реализации социальных гарантий пострадавшим на Майдане боевикам.

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