22.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Гройсман отчитался перед Ляшко за повышение цены на газ

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман не смог ответить на вопрос скандального депутата Ляшко относительно обоснованности повышении цены на газ для населения

Инцидент произошел в сессионном зале Верховной Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Олег Ляшко задал вопрос премьер-министру Украину о том, что делает кабинет министров для того, чтобы не повышать тарифы для населения страны и не распродавать иностранным инвесторам украинскую землю.

«В Киеве нет горячей воды. Холодная вода подорожала. В Северодонецке стоимость коммунальных услуг был счет на 80 гривен, сегодня уже на 500. Люди не знают, откуда взялись такие цифры и как их платить. Скажите, пожалуйста, что вы делаете для того, чтобы понизить стоимость тарифов? Что вы делаете для того, чтобы снизить стоимость газа? Что и когда вы сделаете, чтобы поднять зарплаты и доходы украинцев? Потому что, когда вы выполняете требования международного валютного фонда о повышении цены на газ, продаже земли, другие драконовские мероприятия, но при этом отказываетесь поднимать зарплату и пенсии. Скажите, уважаемый господин премьер-министр, покажите мне человека, кроме вашей ложи, кто может заплатить 11 тысяч гривен за тысячу кубов газа? Кто может выжить на 1,5-2 тысячи пенсии? Кто может заплатить за газ, получая по 3-4 тысячи зарплаты? Мы утверждаем, что повышение цен на газ не имеет никакого экономического основания, что цены на газ можно наоборот понизить и деньги вкладывать в энергомодернизацию и понижение стоимости тарифов, а не в их увеличение. Дайте ответ украинцам», – заявил Ляшко.

Вместо ответа по существу премьер-министр решил уколоть депутатов Радикальной партии.

«Справедливости ради, можно сказать, что не только в этой ложе, а я думаю, что и в вашей фракции есть возможность заплатить за газ по любой цене», – парировал Гройсман.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы найти справедливую формулу для украинских граждан, чтобы цена на газ была возможной», – ответил премьер-министр.

Действующий кабинет министров за повышение цены на газ обвинило предыдущие правительства, которые заняли 50 миллиардов долларов.

«За эти 50 миллиардов долларов мы должны отдать только на обслуживание 5 миллиардов долларов. За следующие 5 лет мы должны отдать 33 миллиарда долларов из этих 50. Это означает, что мы должны выходить за рамки украинской финансовой системы для того, чтобы занимать ресурсы, перекредитироваться, уменьшат деньги на их обслуживание», – заявил Гройсман.

Кроме этого, в планы премьер-министра не входит продажа украинской земли иностранным инвесторам. И в то же время, он настаивает на продолжении сотрудничества с МВФ и другими международными организациями.

«Продолжение сотрудничества с международными организациями даст стабильность курса, стабильность цен, новые условия для повышения социальных стандартов», – подытожил премьер-министр.