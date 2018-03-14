14.03.2018, Киев, Игорь Петров
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Общество, Украина

Гройсман предложил узаконить юридический статус подонка


На заседании украинского правительства, комментируя факты невыплаты долгов по алиментам, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил ввести новый юридический термин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что таких нельзя называть «должники», им нужно дать юридический статус «подонок». Записать, что тот, кто не платит своим детям, он является подонком. Подонок. Вот просто взять и записать, это юридический будет термин”, – сказал премьер-министр.

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Он добавил, что считает такой термин абсолютно нормальным.

“А почему нет? Если ты не заботишься о своем собственном ребенке, кто ты? А должник… любой человек может что-то задолжать, это даже не долг, это больше чем долг. Давайте, может, с депутатами поработаем, определим какой-нибудь такой юридический термин, чтобы сразу давать им классификацию”, – предложил Гройсман.

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