10.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Гройсман публично унизил Зеленского

Премьер-министр Украины  Владимир Гройсман пошел наперекор президенту страны Владимиру Зеленскому и потребовал выделить деньги на проведение военного парада, приуроченного ко Дню Независимости, который отмечается 24 августа.

Об этом Гройсман заявил сегодня на заседании Кабмина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Премьер-министр посчитал, что у страны достаточно денег на проведение парада.

«Считаю, парад нужен, и он должен стать парадом достоинства и доблести нашего войска, выражением уважения к военному. Я поручаю Минфину и Минобороны просчитать затраты на проведение парада – не за счет повышения социальных стандартов, а за счет других источников. Вместе с тем предложение президента Украины о направлении 300 млн грн на повышение стандартов для воинов – также верно. И я его поддерживаю», – заявил Гройсман.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что решил отменить военный парад, а сэкономленные деньги раздать в виде премий ВСУ.

Националисты остались недовольны таким решением и заявили о проведении своего альтернативного парада.

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