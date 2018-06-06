Политнавигатор - Новости России и Украины
06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Украина, Финансы, Экономика

Гройсман рассказал о гигантских инвестициях Лихтеншткйна в Украину


Общий объем инвестиций Лихтенштейна в экономику Украины по состоянию на начало года составил 49,3 млн долларов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в ходе встречи с наследным принцем Лихтенштейна Алоизом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает «Урядовый портал».

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Отмечается, что ключевые сферы вложения средств — промышленность, строительство. Интерес для бизнеса Лихтенштейна представляют также инфраструктура и энергетика.

“Мы приглашаем бизнес Лихтенштейна более активно выходить на украинский рынок, который быстро развивается и предлагает возможности. Уверен, мы имеем потенциал для расширения сотрудничества”, — отметил Владимир Гройсман.

Также он добавил, что за первый квартал нынешнего года товарооборот между странами вырос в четыре раза.

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