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Гройсман рассказал о гигантских инвестициях Лихтеншткйна в Украину
Общий объем инвестиций Лихтенштейна в экономику Украины по состоянию на начало года составил 49,3 млн долларов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом в ходе встречи с наследным принцем Лихтенштейна Алоизом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает «Урядовый портал».
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Отмечается, что ключевые сферы вложения средств — промышленность, строительство. Интерес для бизнеса Лихтенштейна представляют также инфраструктура и энергетика.
“Мы приглашаем бизнес Лихтенштейна более активно выходить на украинский рынок, который быстро развивается и предлагает возможности. Уверен, мы имеем потенциал для расширения сотрудничества”, — отметил Владимир Гройсман.
Также он добавил, что за первый квартал нынешнего года товарооборот между странами вырос в четыре раза.
Метки: Гройсман, Инвестиции, Лихтенштейн
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