Гройсман с Порошенко приготовили для Украины виселицу

20.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Ужесточение Россией условий поставок нефти и нефтепродуктов на Украину с 1 июня в рамках санкционного режима – следствие безответственной политики, которую осуществлял Петр Порошенко и его ставленник Владимир Гройсман на должности премьер-министра Украины.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик напомнил, что Россия заявила о новом этапе санкций лишь в ответ на недружественные действия Киева – 10 апреля украинский Кабмин расширил список запрещенных товаров для импорта из РФ.

По его прогнозу, следствием этого станет катастрофический рост цен на все продукты отраслевого производства: от еды до бензина. А при том же уровне доходов населения, это превращается в настоящий геноцид.

«Что это означает для Украины и ее народа? А то, что неминуемо и скоро, уже в июне этого года, цены буквально на все в Украине начнут стремительно подниматься вверх. При этом явным есть то, что власть России много лет избегала таких решений, не желая усугублять состояние и делать более невыносимой жизнь простого украинского народа», – считает он.

«Давайте посмотрим на поставки в Украину из России лишь одной позиции – «нефти и нефтепродукты». Если, в процентах, брать часть спроса Украины, обеспечиваемого Россией, то это 36%, а если взять еще и часть нефтепродуктов российского происхождения, которые попадают в Украину из Белоруссии, то это еще 36%. А всего – 72% потребности Украины в топливе. По смыслу постановления правительства РФ, введенный им запрет на поставки в Украину топлива обязателен и для Белоруссии, которая также обязана будет прекратить поставки нефтепродуктов в Украину.

А если так, то зная, что все отрасли экономики приводятся в движение только механизмами и машинами, заправленными топливом, Украину ожидает беспрецедентное повышение цен буквально на все, от стоимости бензина и соляры на автозаправках, до продаваемого населению хлеба и других товаров первого спроса. Проезд на транспорте, учебники для школьников, услуги ЖКХ, стоимость учебы и даже похороны граждан Украины повысятся минимум в полтора, а то и в два раза. И это при том, что враждебное к народу Украины правительство Гройсмана никак не может защитить население повышением пенсий, зарплат, пособий. Они останутся в прежних размерах!» – подчеркнул Журавко.

«Знаете, как это все выглядит со стороны? Порошенко и Гройсман взяли, подогнали грузовик, поставили рядом виселицу, привязали веревку с удушающей петлей, накинув ее на всю Украину. При этом, Порошенко садится за руль грузовика, а Гройсман ему кричит: «Давай, езжай!».

Осталось еще чуть-чуть, и они Украину повешают. Мне, конечно же, жаль. Но именно такой конец приготовили эти правители», – резюмировал автор.