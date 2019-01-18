Гройсман схлопотал обвинение в сотрудничестве со «страной-агрессором»

18.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинское правительство не выполнило ни одного данного ранее обещания за период своей работы, продолжая при этом торговлю с Российской Федерацией.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Виктор Кривенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что правительство, абсолютно не способно выполнять свои обещания. Мы закупили на 2 млрд. долларов российского коксующегося угля для металлургической отрасли. При этом у нас шахтеры не имеют работы, потому что мы закупаем ещё и американский уголь.

Ничего не было сделано, чтобы помочь, построить и развить украинское производство, а также угольную отрасль. В том числе, не торговать с РФ.

Когда в первый год войны мы не могли отказаться от сотрудничества в атомной, авиационной, космической отрасли с РФ – это было понятно, но на четвертый год, когда растет торговля со страной, убивающей украинцев и при этом правительство ничего не делает, тут появляются вопросы», – сказал Кривенко.