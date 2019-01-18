//exit;
18.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина, Экономика
Просмотров:

Гройсман схлопотал обвинение в сотрудничестве со «страной-агрессором»

Украинское правительство не выполнило ни одного данного ранее обещания за период своей работы, продолжая при этом торговлю с Российской Федерацией.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Виктор Кривенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы видим, что правительство, абсолютно не способно выполнять свои обещания. Мы закупили на 2 млрд. долларов российского коксующегося угля для металлургической отрасли. При этом у нас шахтеры не имеют работы, потому что мы закупаем ещё и американский уголь.

Ничего не было сделано, чтобы помочь, построить и развить украинское производство, а также угольную отрасль. В том числе, не торговать с РФ.

Когда в первый год войны мы не могли отказаться от сотрудничества в атомной, авиационной, космической отрасли с РФ – это было понятно, но на четвертый год, когда растет торговля со страной, убивающей украинцев и при этом правительство ничего не делает, тут появляются вопросы», – сказал Кривенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Украинский министр объяснил, что социальная удавка якобы помогает противостоять «агрессору»
Геращенко требует от Тимошенко «не унижать украинскую церковь»
Юрики из Тернополя решили окончательно добить украинское государство
Украинский политик призвал мир не признавать итоги предстоящих выборов
Верховная Рада примет пакет законов о военнопленных
Полоумные украинские активисты получат шанс отыграться на русскоязычных
В Раде объявили Украину самой нищей страной Европы
Рада готовится легализовать захват православных храмов
В Киеве назвали сумму, за которую Москва сможет купить украинское руководство
Депутат Рады пришел с какашками на носках
«Всё, что нажил непосильным трудом, всё погибло!»: в Киеве дочиста ограбили квартиру нардепа
Волкер похвалил украинского нацика, назвавшего США варварами и угрозой белой расе
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть