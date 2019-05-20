Гройсман тоже собрался в новую Раду – думает, что ему есть с чем

20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Подавший сегодня в отставку с поста премьер-министра Украины Владимир Гройсман намерен войти в состав нового парламента в результате досрочных выборов вместе со своими единомышленниками.

Об этом он заявил сам, передает его пресс-служба.

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“В новом парламенте я, вместе со своими единомышленниками, сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешной”, – отметил экс-премьер.

По словам Гройсмана, его нынешняя команда “многое сделала за три года, и много еще сможет сделать, войдя в законодательную ветвь власти”.

Вместе с тем, украинские эксперты и журналисты скептически оценивают шансы партии Гройсмана на досрочных выборах.

“Идеи у его команды иногда бесполезные. Его зачем-то начали продвигать в Фейсбуке через страничку GoGro. Но у него другая целевая аудитория. С молодежью таким образом будут работать Зеленский и Вакарчук (певец и лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук – Ред.) А Гройсман, хотя достаточно молод, понятен людям среднего возраста как хозяйственник”, – пищет киевское издание Страна со ссылкой на мнение одного из политтехнологов.

Как утверждает источник в команде Гройсмана, страницу GoGro раскручивает Агентство моделирования ситуаций, которым руководит политтехнолог Виталий Бала.

“Агентство занимается пиаром страницы и поиском смыслов для нее, формирует пул лояльных экспертов, разгоняемые потом по СМИ и соцсетям”, – утверждает собеседник.

Кроме того, по данным издания, Гройсман ведет переговоры об общем походе на выборы с остатками Народного фронта Яценюка, рейтинг которого равен приблизительно 1 %.