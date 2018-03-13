13.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Гройсман: украинцы будут меньше топить и за четыре года сэкономят 5 миллиардов кубов газа

Украина может уменьшить потребление газа на 5 млрд кубов до 2022 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в Facebook сообщил премьер министр Украины Владимир Гройсман.

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Он сообщил, что в 2014 году Украина потребила 24 млрд кубов газа, в 2017 — 18 млрд кубов. Таким образом за три года потребление газа уменьшилось на 6 млрд кубов. Согласно прогнозу на 2022 год, будет потреблено 13 млрд кубов газа, то есть на 5 млрд меньше, чем в прошлом году. Кроме этого, количество частных домохозяйств, у которых есть солнечная электроустановка, возросло с 21 в 2015 году до более 3 тысяч в 2017-ом.

По словам премьера, по государственной программе для населения «Теплые кредиты», которая стартовала в октябре 2014 года, уже выдано 274 тысячи кредитов на 5 млрд грн.