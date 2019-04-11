Гройсман уже морально готов к президенту Зеленскому

11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверяет, что в стране все будет хорошо, независимо от того, кто победит на выборах президента, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Гройсман сказал журналистам в Киеве, отвечая на вопрос о возможном коллапсе в стране в случае победы шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины, сообщает Правительственный портал.

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«Нужно смотреть на полномочия каждой институции и исходя из этого делать выводы. Я не хотел бы комментировать какие-то слухи, домыслы. В Украине все будет хорошо», — сказал Гройсман.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, по данным социологов Зеленского во втором туре готовы поддержать более 71% опрошенных украинцев, в то время как Порошенко всего около 29%. Таким образом, шоумен громит действующего президента с разрывом более 40 % голосов.