19.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина, Экономика

Гройсман всех обманул: харьковский «Турбоатом» продадут в частные руки


Правительство Владимира Гройсмана исполняет «дембельский аккорд», продавая в частные руки высокодоходное стратегическое предприятие «Турбоатом».

Об этом на пленарном заседании Верховной Рады заявил народный депутат от «Самопомощи» Роман Семенуха, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фракция «Самопомощь» спрашивает премьер-министра, почему в перечень объектов под приватизацию попало уникальное харьковское государственное предприятие «Турбоатом». На что Владимир Борисович публично ответил, что на продажу будет выставлена только 25-процентная часть акций, таким образом, чтобы государство сохранило контрольный пакет акций. У меня в руках приказ Фонда государственного имущества в исполнение постановления Кабинета министров, где на продажу выставляются 75%. То есть государство хочет полностью продать «Турбоатом». Я обращаю внимание, коллеги, что это не просто уникальное предприятие. Это предприятие прибыльное, которое уплачивает несколько сотен миллионов гривен регулярно в государственный бюджет. Это стабильная высокооплачиваемая работа трём с половиной тысячам харьковчанам. «Турбоатом» вырабатывает уникальные тихоходные турбины, поставляет комплектующие к гидро-, тепло- и атомных электростанциям. Это стратегический объект не только украинской энергетики, а и украинской экономики. Мы считаем, что недопустимо пополнять госбюджет за счёт приватизации стратегических объектов. Более того, это напоминает «дембельский аккорд» действующей власти перед следующими президентскими и парламентскими выборами», – сказал нардеп.

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