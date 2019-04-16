Гройсман взялся гарантировать Европе бесперебойный транзит газа – лишь бы отменили «Северный поток-2»

16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман расценивает строительство газопровода Северный поток- 2 как “новый вид российского гибридного оружия” против стран Европы, передвет корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил во время совместной с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини пресс-конференции в Братиславе, сообщает Правительственный портал.

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«Мы рассматриваем сегодня Nord Stream 2 не просто как проект газотранспортной системы, а это новый вид российского гибридного оружия против стран Европы. Конечно, Украина и Словакия имеют право и должны оставить за собой статус стран транзитеров, но вместе с этим статусом мы являемся гарантом безопасности поставок газа в европейские страны», — сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что ситуация, сложившаяся с Украиной, четко показала, что Россия ни при каких условиях не сможет гарантировать безопасность транзита через третьи маршруты. «А Украина и Словакия и европейские партнеры через использование ГТС Украины это способны обеспечить», — подчеркнул глава правительства.

Гройсман напомнил: когда Украине необходима была газовая поддержка, правительству во главе с Арсением Яценюком удалось договориться со Словакией и международными партнерами о реверсной поставке газа, что спасло страну и уменьшило зависимость от РФ.

«Сегодня этот канал поступления газа для нас очень важен, он обеспечивает нас энергетическим ресурсом и усиливает нашу энергетическую безопасность», — считает премьер-министр.

В свою очередь Пеллегрини подчеркнул, что словацкие компании заинтересованы в участии в работе будущего консорциума по управлению газотранспортной системой Украины и планируют участвовать в реконструкции ГТС.

Как известно, проект «Nord Stream 2» ( «Северный поток-2») предусматривает строительство нитки газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию наравне с уже действующим «Северным потоком». Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, протяженность — свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Четыре страны — Финляндия, Швеция, Германия и РФ — одобрили строительство трубопровода. Дания выступила против.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2» из-за возможной потери статуса транзитной страны. Кроме того, противниками «Северного потока-2» являются США, Польша и страны Балтии.