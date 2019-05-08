Гройсман закатил паспортную истерику

08.05.2019, Киев, Игорь Петров

Украинскому премьеру Владимиру Гройсману паспорта, которые выдает Россия гражданам Украины, напомнили о нацистской Германии.

Об этом он заявил на заседании правительства сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Россия начала выдавать фейковые паспорта РФ для граждан Украины. Почему фейковые? Потому что мы все понимаем абсолютно, что это незаконно. Это нарушение любых международных норм. Мы никогда не признавали и не признаем любого гражданства, которое выдает страна-агрессор.

Это, знаете, как нацистская Германия выдавала аусвайсы для тех или иных людей. У нас есть наш паспорт, украинский, и мы им гордимся. И он – символ свободы и демократии. И поэтому сегодня правительство Украины примет решение за то, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного украинского государства, незаконными», – сказал Гройсман.