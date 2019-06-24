Гройсман запатентовал собственную фамилию

24.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Премьер-министр, лидер политической партии Европейская стратегия Гройсмана Владимир Гройсман является владельцем трех торговых марок, передает корреспондент ПолитНавигатора.

В частности, речь идет о ТМ, которые, согласно указанным в свидетельстве о регистрации видам деятельности, используются для общениях на форумах в режиме онлайн, передачи изображения и сообщений с помощью компьютера, а также для услуг информагентств. ТМ зарегистрированы в конце 2018 года и действительны до 8 февраля 2028 года.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Кроме того, Владимир Гройсман владеет ТМ Гранд City, которая, согласно перечисленным в реестре Укрпатента видам деятельности, применима в сфере рекламы, обеспечения продуктами питания, а также производстве крепкого алкоголя.