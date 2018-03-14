14.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика

Гройсман запретил ввоз на Украину минудобрений из России


Кабинет министров Украины принял решение временно ограничить импорт минеральных удобрений из России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщает Правительственный портал.

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«Даем два поручения Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения до следующего заседания правительства, а что касается временных ограничений — поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение», — заявил премьер-министр Владимир Гройсман после обсуждения вопроса в правительстве.

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