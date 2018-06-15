15.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Гройсман жалуется, что на него “давят” влиятельные люди

Премьер Владимир Гройсман заявляет, что на него постоянно пытаются оказывать давление, как только он пытается затрагивать неудобные для влиятельных людей вопросы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сказал в прямом эфире телеканала “112 Украина”.

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“Когда я затрагиваю определенные неудобные вопросы для некоторых людей в стране, которые считают себя влиятельным, они всегда думают, как меня остановить. Договориться со мной невозможно”, – сказал Гройсман.

По его словам, найти общий язык можно будет только тогда, когда они откажутся от теневых схем и будут работать честно, но пока что это не удается.

“Поэтому они думают, что бы еще придумать, чтобы меня остановить и таких средств может быть много. Но я могу сказать, что на меня это не влияет, я не впечатлительный. Поэтому меня удивить чем-то будет очень трудно”, – добавил глава украинского правительства.

Он посоветовал всем, кто живет нечестно, “пойти в церковь, вымолить свои грехи и начать работать на интересы государства”.