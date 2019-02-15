15.02.2019, Киев, Игорь Петров

Украинские чиновники врут, когда заявляют об огромных суммах, выделяемых на ремонт дорог и огромных объемах дорожно-ремонтных работ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил ОО аналитик «Публичный аудит» Максим Котенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вначале Гройсман заявил, что более 4 тысяч километров дорог было отремонтировано. Потом скорректировался – «около четырех тысяч», то есть меньше. В среду был Кабмин, он уже заявил, что 3 800 км. В отчете «Укравтодора» за прошлый года сказано, что за прошлый год отремонтировано около 1,5 тысяч километров дорог. Еще приблизительно столько же должны были отремонтировать местные власти, то есть уже цифры не сходятся”, – отметил эксперт.

По его словам, сам «Укравтодор» признает, что из 11 миллиардов гривен на местные дороги освоено только 70 процентов.

“В середине года был скандал, когда министр Омелян заявил, что местные автодоры всю сумму, которая должна была идти на дороги, отправили на депозиты, поэтому никаких работ особо не выполнялось. Почему называлась цифра 4 тыс км? Это ямочный ремонт, то есть на протяжении километра дороги залатали три ямы и записали, что это три километра. Это бюрократическая хитрость.

Почему называется завышенная сумма, которая была выделена в прошлом году? Часть денег была получена не из госбюджета, а из средства международных финансовых организаций. Их записали вместе с бюджетными расходами и показывают красивую картинку: «Мы осваиваем бешеные деньги», – добавил Котенко.