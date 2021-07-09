«Грохот пустых кастрюль». Молдавские унионисты пытаются создать иллюзию, что их много

09.07.2021, Тирасполь, София Русу

Чем ближе выборы в Молдове, тем громче акции молдавских унионистов. «Альянс за объединение румын» (AUR), претендующий на прохождение в парламент, но реальных шансов на это не имеющий, пустился во все тяжкие – практически ежедневно представители партии становятся участниками скандалов и «героями» полицейских сводок.

То представители AUR устраивают акцию протеста перед зданием аппарата президента, требуя от Майи Санду принять их.

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То преграждают путь предвыборному маршу блока коммунистов и социалистов (член AUR Дорин Киртоакэ, бывший мэр Кишинева, при этом пытается напасть на лидера ПСРМ Игоря Додона). То организуют протест перед офисом Партии социалистов, который перерастает в драку (тот же Киртоакэ в ходе потасовки получает по лицу). То обматывают черными пакетами памятник Ленину на территории выставочного комплекса Moldexpo – такое вот «предупреждение Красной чуме».

Унионисты очень активны и в соцсетях. Так, например, в одном из роликов Киртоакэ назвал «свиньей» Игоря Додона и всех, кто будет голосовать 11 июля за блок ПКРМ-ПСРМ.

А еще унионисты из AUR упорно пытаются прорваться в Приднестровье, чтобы вести там предвыборную агитацию. В конце июня автобус с представителями партии дважды останавливали на КПП – у приднестровских городов Рыбница и Бендеры. Унионисты угрожали пограничникам, выкрикивали оскорбления, вели себя агрессивно.

Надо полагать, агитация унионистов в Приднестровье мало кого заинтересовала бы – местные жители очень далеки от идеи объединения с Румынией. Например, публикация о попытках сторонников Унири прорваться на Левобережье, размещенная в крупном FB-сообществе «Приднестровье- онлайн», большого резонанса не имела. В немногочисленных комментариях унионистов назвали «табором с балаганом» и «бесплатным цирком».

«У нас люди суровые сейчас, за плохой цирк они бы побили… Качественно надо работать, качественно!» – написал один из участников группы.

Провокации унионистов, однако, продолжаются. Очередная состоялась 8 июля – была попытка проникнуть на территорию Приднестровья со стороны села Варница через приднестровский пост, расположенный в Зоне безопасности (она была создана после вооруженного конфликта 1992 года).

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На проблему обратил глава Приднестровья Вадим Красносельский. В президентском Telegram-канале сообщается, что приднестровские пограничники «стоят на страже законности и правопорядка», «обеспечивают безопасность граждан».

«Призываю прибывших к приднестровской границе с румынскими флагами псевдопатриотов непонятно какой страны не раздувать конфликт. Искра способна разжечь пламя. Прошу прекратить любые провокационные проявления», – написал приднестровский лидер.

Между тем вечером 8 июля стало известно, что Апелляционная палата Кишинева постановила сократить число избирательных участков для жителей Приднестровья почти втрое – с 41 до 12. Запрос об этом подала партия DA Андрея Нэстасе.

Есть опасения, что на меньшее количество участков для приднестровцев прибудет большее число представителей правых сил, чтобы протестовать против волеизъявления жителей левого берега Днестра. А прибудут протестующие обязательно – подобное уже было во время выборов президента Молдовы 2020 года. Тогда ряд молдавских политиков перекрывали дорогу, пытались воспрепятствовать голосованию приднестровских избирателей.

Комментируя ситуацию ПолитНавигатору, молдавский политолог Александр Кориненко сказал, что роль активных унионистов в молдавском обществе стабильна – они создают иллюзию, что часть населения хочет объединения с Румынией, и делают это очень громко.

«Во-первых, необходимо показать спонсорам из Бухареста, что их деньги не тратятся зря, во-вторых, они пытаются создать среди населения мнение, что унионистов все больше, но это просто «грохот кастрюль» и ничего более», – сказал он.

Александр Кориненко уточняет, что сейчас унионисты расколоты на три электоральных лагеря. Так, отмечает он, часть избирателей, не желающих отдавать свои голоса непроходным партиям, проголосуют за пропрезидентскую партию PAS – а у Майи Санду есть вполне достойное крыло, которое выступает за самое тесное сотрудничество с Бухарестом. Второй лагерь унионистов – это сторонники Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку, который является новым лицом молдавской политики: спортсмен, ученый, представительный молодой человек. Все эти качества притягивают молодых сторонников Унири. И, наконец, «Альянс за объединение румын» – новая политическая сила, которой надо четко о себе заявить.

«К сожалению, унионисты не научились делать ничего, кроме как провоцировать и кричать. Все по старым методичкам. При этом к AUR присоединились старые политики с подмоченной репутацией типа Киртоакэ и Мунтяну. После выборов, я могу предположить, в AUR начнутся центробежные процессы. Унионисты обычно переформатируются перед выборами и после них, собираясь в блоки, движения, организации, партии, а потом снова распадаются на маленькие сегменты, борясь за свой кусок хлеба из Бухареста. Эти выборы не станут исключением», – заявил эксперт.

Журналист из Кишинева Елена Левицкая-Пахомова считает, что самый большой вклад в противостоянии унионизму на этих выборах внесли сами унионисты.

«Такими темпами скоро будет стыдно даже заикаться об объединении. Стыдно таких народу показывать в стране и за рубежом. Пусть этот сор останется в нашей избе. Закрытой, то есть независимой», – написала она в своем Telegram-канале.

Приднестровский эксперт, замдиректора Института социально-политических исследований и регионального развития Андрей Моспанов считает, что агрессивное поведение не попадающих в парламент унионистов в известной степени – и от отчаяния: они сегодня раздроблены, среди них продолжается борьба за лидерство и финансирование из Бухареста.

«В их рядах немало несостоявшихся политиков или совсем уж «сбитых летчиков» вроде Дорина Киртоакэ. Умеренная часть унионистского электората на нынешний момент абсорбируется пропрезидентской партией «Действие и солидарность» (PAS), против которой, как говорится, не попрешь.

Внутривидовая борьба на оскудевшей электоральной поляне и заставляет их прибегать к крайним шагам, не чураться тычков, пинков и мордобоя. В общем, соглашаться на грязную работу «в поле» в надежде на какое-то политическое продвижение.

На мой взгляд, не стоит сегодня говорить об усилении радикальных унионистов в Молдове. Скорее, традиционный унионистский электорат становится более умеренным и мечтает совсем не о «великой румынской нации» или о Старом королевстве, а о прагматичном объединении Румынии и Молдовы в рамках Евросоюза», – сказал Андрей Моспанов в беседе с ПолитНавигатором.

При этом, отметил он, у унионистов сохраняется агрессивное ядро сторонников, и это ядро по-прежнему представляет угрозу для нормального политического процесса, спокойствия и стабильности в регионе.

«Не исключено, что после победы партии «Действие и солидарность» на предстоящих парламентских выборах отряды унионистов попытаются встроиться в ту систему, которую будет создавать президент Майя Санду. В этой системе они станут выполнять ту же грязную работу – устраивать потасовки на приднестровской границе, в зоне ответственности Совместных миротворческих сил и в Кишиневе. К этому надо быть готовым», – предупредил эксперт.