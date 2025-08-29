Громадяне негодуют: Почему хвалёное украинское ПВО пропустило столько ударов по Киеву?

Анатолий Лапин.  
29.08.2025 12:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 290
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Киев, Украина


Украинским чиновникам, еще недавно хваставшим «непробиваемым» НАТОвским ПВО над Киевом, теперь приходится оправдываться перед гражданами по поводу того, почему Россия наносит все больше ударов.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире ТСН раскритиковал тех, кто подвергает сомнению официальную статистику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Смотрю телеграм-каналы некоторые. Читаю комментарии: «мы не верим, мы видели, как все прилетает, взрывается». Мало что ли этих попаданий, которые официально идут в статистике? Около 30 дронов не было сбито, есть прямые попадания пяти ракет, можно сказать… Ну и также в десятках локаций сбиты дроны и ракеты, которые никуда не денутся и будут падать и наносить урон на земле…», – заверил Игнат.

Он пожаловался, что Россия всё наращивает и наращивает удары.

«Применяет враг уже чаще и дроны с реактивными двигателямиЗапускают дроны-имитаторы. Они уже давно оснащают их тоже взрывной частью, несколько килограммов на тех же «Герберах». Поэтому очень сложно осуществлять отражение.

Это как стоит вратарь на воротах, и на него одновременно, бежит 10 нападающих с 10 мячами. Нет у него столько рук и ног, чтобы одновременно отразить это нападение», – оправдывался Игнат.

