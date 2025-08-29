Громадяне негодуют: Почему хвалёное украинское ПВО пропустило столько ударов по Киеву?
Украинским чиновникам, еще недавно хваставшим «непробиваемым» НАТОвским ПВО над Киевом, теперь приходится оправдываться перед гражданами по поводу того, почему Россия наносит все больше ударов.
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире ТСН раскритиковал тех, кто подвергает сомнению официальную статистику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Смотрю телеграм-каналы некоторые. Читаю комментарии: «мы не верим, мы видели, как все прилетает, взрывается». Мало что ли этих попаданий, которые официально идут в статистике? Около 30 дронов не было сбито, есть прямые попадания пяти ракет, можно сказать… Ну и также в десятках локаций сбиты дроны и ракеты, которые никуда не денутся и будут падать и наносить урон на земле…», – заверил Игнат.
Он пожаловался, что Россия всё наращивает и наращивает удары.
«Применяет враг уже чаще и дроны с реактивными двигателями… Запускают дроны-имитаторы. Они уже давно оснащают их тоже взрывной частью, несколько килограммов на тех же «Герберах». Поэтому очень сложно осуществлять отражение.
Это как стоит вратарь на воротах, и на него одновременно, бежит 10 нападающих с 10 мячами. Нет у него столько рук и ног, чтобы одновременно отразить это нападение», – оправдывался Игнат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: