«Громил в 1944-м УПА!» – украинский историк требует распотрошить могилу Ватутина

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Можно сколько угодно спорить, называть ли генерала Николая Ватутина освободителем Киева, однако он участвовал в боях против коллаборационистов УПА, а значит, в украинской столице – нет места ни его памятнику, ни могиле.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил замдиректора Научно-исследовательского института украиноведения, доктор исторических наук, общественный «активист» Павел Гай–Нижник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно Ватутина, ситуация сложная. В первую очередь, из-за того, что (это, наверное, больше для общества) там не только памятник Ватутина, там ещё захоронение Ватутина. Что касается Ватутина – это генерал и полководец оккупационной армии. Когда от одних оккупантов освободили, пришла другая оккупационная власть. Часто возникает вопрос, что Ватутин просто был командующим, воевал только с немцами, и он не воевал против Украины, и в частности против УПА», – разглагольствовал Гай-Нижник.

Для «наглядности» он привёл один пример.

«Я выписал данные, учавствовала ли Советская армия в борьбе против УПА, потому что мы знаем, что принимали участие пограничные войска, внутренние войска, НКВД. Уже в январе 1944-го года на востоке Ровенской области, на линии фронта продвижения на Запад состоялись первые бои 1-го Украинского фронта с подразделениями УПА «Север», в отдельности с подразделениями «Заграва», «Багун» и «Турив». И войска НКВД с охраны тыла 1-го Украинского фронта, которым командовал Ватутин, привлекли к первым боям регулярные части Красной армии. Таким образом, адепты, которые якобы защищают Ватутина, говоря, что он не принимал участие, не отдавал приказы, неправы», – рассуждал «историк».

«Что касается непосредственно самого памятника, когда общественность спрашивает, почему так долго? Вопрос не в памятнике. Вопрос в том, что это правительственный квартал. Наш совет принял принципиальное решение и рекомендовал этот памятник перенести. Также наш совет рекомендовал сделать эксгумацию останков Ватутина», – похвалился подонок.