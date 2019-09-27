Громкая отставка в Киеве: примет ли Зеленский уход Данилюка и как с этим связаны США?

27.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Александр Данилюк подтвердил информацию относительно заявления о своей отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, указав, что остается на работе до решения президента, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения Президента”, – отметил Данилюк. https://www.facebook.com/alex.danylyuk/posts/10220312178453096

Ранее сегодня в Офисе президента Украины 27 сентября сообщили, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности.

Киевские эксперты связывают отставку Данилюка с обострением внутриаппаратной борьбы в окружении Зеленского. Так, специализирующийся на “сливах” инсайдов из кулуаров украинской власти телеграм-канал “Резидент” связяывает отставку Данилюка с неудачной поездкой Зеленского в США и ослаблением аппаратного влияния его помощника Андрея Ермака. “Наш источник в ОП сообщает, что Данилюк настаивал на этой поездке и лично просил президента, а в итоге выиграл Богдан. Этот шаг демонстративный и предпринят специально для влияния на Зеленского, что Данилюк готов нести ответственность за провал”, – говорится в сообщении.

Свою версию произошедшего высказал и проживающий сейчас за пределами Украины беглый экс-нардеп и разоблачитель Петра Пороршенко Александр Онищенко. По его словам, отставка связана с выпадением Данилюка из текущей генеральной линии Банковой на поддержку Трампа в американской предвыборной гонке. Онищенко образщает внимание на недавние контакты Данилюка и генпрокурора Руслана Рябошапки с американскими сенаторами-демократами, побывавшими на Украине с целью прощупывания почвы и поиска союзников для Байдена среди нового украинского руководства.

“Три недели назад в Украину приезжали сенаторы США Крис Мерфи и Рон Джонсон (представители команды Джозефа Байдена). Говорят, что в Киеве они провели консультации с генпрокурором Русланом Рябошапкой и Секретарём СНБОУ Александром Данылюком с целью блокирования расследования по дела Ханта Байдена. В результате, американцы остались довольны, поскольку они получили гарантии торможения расследования и поиска компромата на Байдена, что позволит нивелировать возможное сотрудничество в этом вопросе Коломойского с представителями Трампа. Демократы внутри “зеленой команды” сделали ставку на Рябошапку и Данилюка, но начальные договоренности были сорваны. На встрече с Трампом Зеленский фактически стал на его сторону, что неизбежно ухудшит отношения с демократами. И если расследование по Байдену все же начнет набирать обороты, кроме дипломатических и финансовых усилий, демократы могут начать “шатать” и уличную ситуацию, благо бывших “еврооптимистов” не бывает”, – считает Онищенко.

Впрочем, если верить прогнозу телеграм-канала “Резидент”, отставка Данилюка не будет принята Зеленским. Так или иначе, исход этого дела покажет, на какую из двух противоборствующих американских партий сделает ставку официальный Киев, уже один раз промахнувшийся с односторонней ориентацией на победу Хиллари Клинтон.