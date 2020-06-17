Громкая поимка российского нациста – саморазоблачение СБУ

17.06.2020, Киев, Игорь Петров

Сотрудники Службы безопасности Украины «разоблачили» в Киеве и Харькове радикальный центр неонацистов, которые, как заявила СБУ, поддерживали и распространяли идеологию австралийского террориста Брентона Таранта, совершившего в марте 2019 года два теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч.

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По утверждению СБУ, возглавлял ячейку экстремистов гражданин Российской Федерации. Запрещенную литературу и нацистскую символику злоумышленники печатали в собственной подпольной типографии.

Также часть материалов неонацисты якобы получали из РФ. В них пропагандировались этнический и культурный геноцид, призывы к терактам и массовым убийствам.

В сообщении о задержании харьковских нацистов видно стремление СБУ использовать ряд штампов, рассказал в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

«Брентон Тарант – это просто террорист, он не является каким-то идеологом, у которого есть группы последователей. Попытки превратить его в некий светоч нацистов по всему миру и приписывать какую-то его идеологию задержанной группе выглядят нелепо. Это большая натяжка.

То же касается и найденной литературы – какие-то там старые брошюры выдаются за доказательство деятельности подпольной типографии, хотя сейчас вообще использование печатной продукции для пропаганды и распространения информации – анахронизм. Сейчас есть намного более эффективные технологии донесения информации. Есть соцсети, есть закрытые группы, где идет обмен информацией и пр.

И, конечно же, тут оказался при деле гражданин России. Заявление о российском гражданстве главы группы должно определенным образом влиять на общественное мнение, на восприятие этой информации.

В общем, все притянуто за уши, причем притянуто в контексте поддержания антироссйиской истерии. В любом нехорошем деле должна присутствовать какая-то часть Кремля – рука, нога или еще что-то», – сказал Сергей Шабовта.

С другой стороны, многие неонацисты действительно едут из России в Украину.

«Здесь российские неонацисты чувствуют себя гораздо вольготнее, чем в России. Никто не привлекает к ответственности и даже не дает оценку деятельности нацистских групп, которые открыто маршируют по центру Киева, зигуют, носят нацистскую символику, устраивают акции у Офиса президента, у Генеральной прокуратуры и пр. Для нацистов здесь – рай, и это огромная проблема», – отметил Шабовта.

В целом СБУ неэффективно выполняет свою основную задачу, расходуя свои ресурсы на совершенно посторонние вещи.

«Я участвую в работе рабочей группы при Комитете Верховной рады по вопросам государственной безопасности. Сейчас этот комитет готовит изменения в Закон Украины о СБУ. И я вижу, что сейчас идут споры вокруг того, что, с одной стороны, СБУ занимается делами, которые на самом деле не входят в ее компетенцию. СБУ влезает в дела бизнеса, предпринимает те или иные действия против каких-то бизнесменов, или, наоборот, начинает лоббировать чьи-то интересы. Об этом не раз писали СМИ.

И разработчики закона говорят, что СБУ малоэффективно выполняет основную задачу – контрразведывательную», – подытожил эксперт.