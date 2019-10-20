Громкие отставки: первые губернаторы Зеленского пошли на выход

20.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Во время заседания 20 октября Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Киевской и Луганской областных государственных администраций Михаила Бно-Айрияна и Виталия Комарницкого, передает корреспондентт ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины.

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Как стало известно сегодня ранее, глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян обнародовал в соцсети собственное заявление на увольнение. “Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть”. Андрей Чумак, “Сад Гефсиманский””, – таков сообщение разместил Бно-Айриян, сопроводив его фотографией заявления об отставке.

Критиковавший Бно-Айрияна нардеп-мажоритарщик от “Слуги народа” Александр Дубинский прокомментировал увольнение губернатора Киевщины следующим образом: “Пока-пока.

Давайте следующего”, – написал он в соцсети, добавив, что Бно-Айриян вопреки слухам в СМИ не имеет никакого отношения к главе ВР Украины Дмитрию Разумкову, а является ставленником “начальника областного штаба “Слуги народа” Коваля в партнёрстве с Тимошенко-Павлюком. Чья группа потихоньку идёт на дно. Серёжа Лещенко ( бывший журналист и нардеп прошлого созыва – Ред) просто ничего не соображает в текущих раскладах. Впрочем, как не соображал и в предыдущих”.

Виталий Комарницкий был назначен на должность председателя Луганской ОГА 7 июля 2019 года. Михаил Бно-Айриян был назначен на должность главы Киевской ОГА 10 июля 2019 года, чуть больше трех месяцев назад.

Вместо уволенных чиновников Кабмин согласовал на должность председателя Киевской ОГА Алексея Чернышева, а на должность председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.