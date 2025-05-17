Громкий скандал в НАТО: вскрылась коррупция при военных закупках на миллиарды долларов

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В НАТО разразился серьезый коррцпцонный скандал. Как пишет Euractiv, пятеро бывших и действующих сотрудников Агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) задержаны по подозрению в коррупции при заключении контрактов на покупку боеприпасов и беспилотников для альянса.

О первых двух задержаниях сообщила 14 мая прокуратура Бельгии, еще троих задержали в Нидерландах.

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Задержанные сотрудники NSPA, работавшие в Люксембурге, могли передавать информацию оборонным подрядчикам, отмечается в заявлении бельгийских властей.

“Есть основания полагать, что деньги, полученные от этих незаконных действий, были отмыты, в том числе путем создания консалтинговых компаний”, – добавили в прокуратуре.

Вскоре после этого власти Нидерландов объявили о задержании еще трех человек, в том числе 58-летнего экс-сотрудника министерства обороны страны, чья предыдущая работа “была связана с международными контрактами на закупки”.

Прокуратура Люксембурга, со своей стороны, подтвердила, что в Великом герцогстве были изъяты соответствующие документы, уточнив, что расследование также распространилось на Италию, Испанию и США, и координируется агентством Европейского Союза Евроюст.

На прошедшей на днях встрече НАТО в турецкой Анталье генсек альянса Марк Рютте рассказал журналистам, что расследование инициировало само NSPA. “Мы хотим докопаться до истины”, – подчеркнул Рютте.

Штаб-квартира NSPA, в которой работают более 1500 человек, расположена в Люксембурге, а ее подразделения – в нескольких других европейских странах. Помимо обеспечения логистической поддержки операций и миссий НАТО, NSPA также может вести переговоры по оборонным контрактам от имени стран – членов этого военного блока.

Предполагается, что такие совместные закупки позволят национальным правительствам сэкономить деньги за счет эффективного взаимоучета потребностей.

Согласно заявлению НАТО, само NSPA работает по принципу “без убытков и прибыли” и в прошлом году от имени нескольких государств – участников альянса подписало контракт на поставку зенитных ракет Stinger на сумму около 700 миллионов долларов. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters, объявил о той сделке в мае 2024 года, не назвав участвовавшие в ней страны.

Расследование возможной коррупции в NSPA – независимо от его результатов – является “ценным напоминанием” о важности тщательного надзора за тем, как тратятся государственные деньги, выделяемые на оборону, считает Франческа Гранди, эксперт по вопросам обороны из организации Transparency International.

“Поскольку в ближайшие пять лет в оборонную промышленность будут направлены дополнительные сотни миллиардов, на госучреждения, вероятно, ляжет огромная нагрузка в связи со стремлением устранить риски потенциальной коррупции. А риски большие из-за высокого уровня секретности, которой окутаны правительственные контракты, крупных сумм денег и деликатного характера переговоров”, – поясняет Гранди.

В публикации отмечается, что скандал разразился в неподходящее для НАТО время: