Громкий скандал в Севастополе раскручивается в интернете

18.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Информация об обысках, которые якобы провели в правительстве Севастополя сотрудники ФСБ, активно обсуждается в Telegram.

Первое сообщение было размещено на канале «Силовики».

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«Спецслужбы нагрянули в Главное контрольное управление правительства и произвели выемку документов. По данным нашего источника, операция связана с преднамеренным банкротством Севастопольского морского порта и нелегальной деятельностью на территории предприятия. Речь идет о крупных оборотах черного нала и попытках обанкротить стратегический государственный объект», – писали «Силовики».

Сообщалось, что начальник главного контрольного управления Севастополя Сергей Елизаров экстренно вылетел в Москву, чтобы передать все подробности в компетентные органы.

Севастопольское издание «Форпост» сумело добиться комментария от пресс-службы правительства Севастополя. Там объяснили появление информации об обысках личной местью упомянутого выше Сергея Елизарова. Его дело рассматривалось на заседании комиссии по соблюдению антикоррупционного законодательства, которая признала, что Елизаров предоставил не полные и не достоверные сведения о своем имуществе и доходах за 2017 год, и рекомендовала губернатору Севастополя уволить чиновника в связи с утратой доверия.

За четыре часа, прошедших между публикацией «Силовиков» и комментарием правительства Севастополя, анонимные телеграм-каналы успели сообщить множество подробностей. В частности, Елизаров якобы уже доложил губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову о злоупотреблениях в порту, но реакции не последовало. Напротив, доклад хотели уничтожить. Поэтому и потребовались обыски.

Сообщение об обысках комментировали и не анонимные наблюдатели.

«А че только порт-то? Севастополь вообще-то до сих пор выглядит не как русский город, а как украинский – то есть, больше похож на шалман. Парк Победы, например, должны были открыть после реконструкции еще 1 декабря. А там конь не валялся. Ни деревьев, ни фонтанов, ни аллей из гранитной крошки, как было обещано. Как был бардак, так и остался. Город русской воинской славы похож на город русской воинской славы только в том месте, где стоят военные корабли», – написал в своем телеграм-канале журналист Максим Кононенко.

Молодежный активист Никита Томилин утверждает, что все «ниточки коррупционных схем тянутся к губернатору».

«Овсянников пока в Крым не возвращается. Ездил в Ижевск, потом в Калининград, Москву, в Сирию. Овсянникова буквально преследуют фейлы. Ожидаем развязки сюжета», – прокомментировал он ситуация в своем телеграм-канале, припомнив целую серию севастопольских объектов, реконструкция которых сопровождалась громкими скандалами.

При этом «Форпост» пишет, что губернатор Овсянников был вынужден прервать свой визит в Сирию и срочно вернуться в Севастополь.