Громкий уголовный процесс в России: Казалось бы, при чем тут Украина?

09.03.2020, Москва, Александр Ростовцев

Вот уже месяц внимание российской и околороссийской общественности приковано к делу группы молодых экстремистов под названием «Сеть». Интерес к делу «Сети» возник не на пустом месте.

«Сетевики», называющие себя «левыми анархистами», из гадюшника и скорпионариума, раздираемого конфликтами и противоречиями, имели шанс оформиться в более-менее однородную массу – гремучую смесь из левачков, либертарианцев, нацистов, анархистов, сепаратистов всех мастей и даже радикалов из ЛГБТ-сообщества.

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Пикетчик в защиту экстремистов

Напомним, уголовное преследование против фигурантов «Сети» было открыто осенью 2017 года. Вскоре правоохранительными органами было задержано 11 человек – трое петербуржцев и восемь жителей Пензы. Всех их обвинили в организации деятельности террористического сообщества или участии в нём. В ходе следствия было установлено, что «Сеть» вполне оправдывала своё название, ибо её ячейки раскинулись в Москве, Петербурге, Пензе, Омске и даже Белоруссии.

Согласно выводам следствия, сообщество должно было формировать из «анархистов» боевые группы, ставящие своей целью насильственное изменение конституционного строя, вооруженный захват власти посредством нападений на правоохранительные органы, захват оружейных складов, атаки на органы власти, военкоматы и отделения политических партий РФ.

10 февраля Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых «сетевиков» к длительным срокам заключения.

Сразу же после оглашения приговора либеральные и антироссийские СМИ буквально взорвались потоками ругани в адрес российских силовиков.

Я/Мы “Сеть”

Прозвучала до боли знакомая формулировка «они же дети» в адрес осужденных фигурантов с бесчисленными причитаниями о «начале нового 37-го», «расправами над российскими левыми» и заявления, будто бы ФСБ на безрыбье выдаёт за террористов «мирных страйкболистов».

Либеральные СМИ встали на защиту фигурантов

Самое забавное, что истошными воплями об «избиении малолетних сторонников левых идей путинскими охранителями» разразились персоны и организации, ранее в симпатиях к левым не замеченные: «Новая газета», Znak, «Немецкая волна», «Радио Свобода», Snob и даже иноагент «Мемориал». Не говоря уже о коллективном Шендеровиче.

Читателям наперебой рассказывались свежайшие подробности «из застенок» о пытках арестованных, следственных манипуляциях и абсолютной невиновности фигурантов дела.

Накал страстей был настолько высок, что в справедливости дела «Сети» усомнились и представители левых сил России. Переломить ситуацию не смогли специальные сюжеты НТВ и РЕН ТВ, разжившиеся кадрами тренировок «онижедетей» с огнестрелом и «коктейлями Молотова» в заброшенных помещениях, имеющие мало общего с развлечениями страйкболистов.

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И вот, когда общественное мнение балансировало на грани, либеральнейшее латвийское издание «Медуза», которое трудно заподозрить в симпатиях к ФСБ и действующей российской власти, разразилось журналистским расследованием, заставившим общественность взглянуть на дело «Сети» трезвым взглядом.

Особенно сильной у журналистов «Медузы» получилась вторая статья «Пошли четверо в лес, а вышли двое», в которой рассказывалось о причастности «сетевиков» к убийствам и сбыту наркотиков.

Убийца Иванкин и эксгумация тела на месте преступления

Эффект от воздействия статьи был заметно усилен и ходом расследования дела Следкомом РФ. Под Рязанью, оперативниками были обнаружены тела пропавших в 2017 году из Пензы молодых людей – Артёма Дорофеева и Екатерины Левченко. Оба были знакомы с фигурантами «Сети» – Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, Михаилом Кульковым и Алексеем Полтавцом.

Полтавец признался журналистам «Медузы» в убийстве и рассказал, что Дорофеев и Левченко были ликвидированы по приказу Пчелинцева, о чем сообщалось в статье «Успел сказать «извини» и выстрелил», где подробно описывалось убийство Левченко Иванкиным.

Либеральные СМИ на откровения Полтавца отреагировали в своей типичной манере, заявив, что «это всё вбросы, организованные ФСБ» и даже, «никакого Полтавца в природе не существует».

Как бы ни хотелось либерашечкам дезавуировать информацию «Медузы», но фигурант дела и участник убийства Дорофеева и Левченко, Полтавец, не только реальная персона, но ещё и преступник, укрывшийся от наказания на Украине.

Тяжело поверить, будто Полтавец давал свои свидетельские показания журналистам «Медузы» из Украины, находясь под контролем ФСБ.

Надо сказать, что Алексей Полтавец, бывший житель Омска и «сетевик», – фигура чертовски примечательная. Называя себя «левым активистом», он нашёл убежище в стране, где вот уже шесть лет бушует декоммунизация и в качестве государственного строительства населению навязана фашизоидная идеология радикального украинского национализма.

Однако сам Полтавец никаких противоречий в своём поступке не усматривает: «После 2014-го, когда Россия сначала оккупировала Крым, а потом напала на восток Украины, я поддерживал Украину. Организовывал различные мероприятия: против введения войск, антимероприятия – типа годовщины оккупации Крыма. Роль сыграло и чувство справедливости, и мои корни. Фамилию мою видели?» – делится своими идейными установками с журналистами сбежавший убийца.

Надо заметить, что Полтавец – не единственный так называемый «левый», признающийся в своих симпатиях к «Евромайдану». События осени 2013-го – начала зимы 2014-го в центре Киева, прекрасно показали, кто есть кто в левом движении не только Украины, но и России с Белоруссией.

Одного поля ягоды с Полтавцом деятели в один голос болботали, будто майданные скачки на Евромайдане – это такое народное антиолигархическое восстание, движущей силой которого является украинская молодёжь, а крымский референдум за воссоединение и поддержка ополченцев Донбасса – обычная имперская политика России по отношению к своим бывшим окраинам.

Наиболее отмороженные из адептов этих странных «левых идей» даже отправились воевать в Донбасс в составе карательных батальонов, укомплектованных идейными нацистами.

Откровения Полтавца изданию «Медуза» не оставляют камня на камне от репутации «сетевиков» как «мирных страйкболистов»:

«Они вообще торговлю (наркотиками) объясняли тем, что нужны деньги «на революцию». Но на самом деле 50 на 50: половина шла на снаряжение и камуфляжи, другая – совсем нет. Они называли это «работой». Как, собственно, подписались Кульков, Дорофеев и Левченко. С ними общался Иванкин: Кульков и Дорофеев – его друзья, они вместе учились в [кулинарном] колледже, но в [активистской] движухе из них был только Иванкин. Они вместе решили поднимать [деньги от продажи наркотиков] и делить пополам. Они [Кульков и Дорофеев] – на открытие шаурмичной, или что. А Иванкин и Пчелинцев – на свою «революцию». Хотя эти 50%, которые типа на революцию, они, естественно, еще между собой пополам делили», – палит хату сбежавший «революционер».

При этом свое участие в торговле наркотиками преступник отрицает: «О том, что они продают и тяжелые наркотики, я узнал только тогда, в момент задержания. Все это [наркотики] обнаружили рядом с Кульковым. Позже я узнал, что Дорофеев, Иванкин и Кульков ходили [делать закладки] вдвоем или втроем, периодически меняясь. Я так понимаю, возможно, Левченко помогала им дома, не на улице – типа упаковать».

Убитая подельниками Екатерина Левченко

В общем-то, на торговле наркотиками «сетевики» и погорели. Один из них был задержан и дал показания на других. Начались аресты, и часть «карбонариев» с низкого старта умчалась к соратникам в Рязань.

Там двое наименее вовлеченных в экстремистские дела участников «Сети» – Артем Дорофеев и Екатерина Левченко – решили сдаться властям и устроить явку с повинной. С известным результатом: они были убиты «соратниками по Мечу и Оралу».

По-видимому, сожалеть о бегстве Полтавца на Украину, не следует: своими признаниями журналистам «Медузы» он нанёс смертельный урон репутации «Сети». В общественном сознании «сетевики» отныне и навеки – обычные убийцы и наркоторговцы, не имеющие никакого отношения к левой идее. Кроме того, все мы хорошо знаем, как украинская «безпека» относится к отработанному материалу.