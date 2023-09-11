Громко стуча по столу, Зеленский шантажировал Запад украинскими беженцами

Олег Кравцов.  
11.09.2023 12:38
  (Мск) , Москва
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Дзен, Сюжет дня


Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от компромиссов с Россией и намерен продолжать войну.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Зеленский заявил в беседе с британским изданием «Экономист».

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от компромиссов с Россией и намерен продолжать войну. Об...

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«Громко постукивая по столу, Зеленский категорически отвергает идею компромисса с Владимиром Путиным. Война будет продолжаться «пока Россия остается на территории Украины», говорит он», – передают авторы детали интервью украинского президента.

Кроме того, он утверждает, что сокращение западной помощи Украине только продлит войну.

«И это создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют на то, что их страну бросят. Украинцы в целом «вели себя хорошо» и «очень благодарны» тем, кто их приютил. Они не забудут эту щедрость. Но это не было бы «хорошей историей» для Европы, если бы она «загнала этих людей в угол», – пересказывает слова Зеленского издание.

При этом он признает, что длительная война на истощение будет означать развилку дорог для Украины, а страна потеряет еще больше людей как на передовой, так и из-за эмиграции.

По словам Зеленского, в случае сокращения западной помощи потребуется «полностью милитаризованная экономика», а властям придется донести эту перспективу до своих граждан.

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