Гросси и МАГАТЭ фактические пособники террориста Зеленского

Любовь Смирнова.  
09.04.2024 20:48
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


МАГАТЭ фиксирует удары по Запорожской АЭС, чтобы показать отсутствие у России возможности контролировать ситуацию, тогда как Украина на нее повлиять никак не может.

Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» депутат Госдумы Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

МАГАТЭ фиксирует удары по Запорожской АЭС, чтобы показать отсутствие у России возможности контролировать ситуацию,...

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«То есть фиксируется попадание, а раз фиксируется попадание, значит, есть напряжённость, значит есть проблемы, есть ситуация, которая не управляется Россией, или Украиной. И все эти вещи направлены на то, чтобы испугать западное общественное мнение, показать в очередной раз, какая Россия плохая, агрессивная, неуправляемая, взбалмошная.

Чтобы ещё в большей степени усилить давление на Россию и увеличить поддержку киевского режима, в том числе финансовую и военную. Собственно, ради этого всё происходит. И понятно, что киевскому режиму глубоко «фиолетово» состояние Запорожской АЭС и на возможные последствия ударов. Ему главное сохранить ситуацию, в которой киевский режим как бы управляет Украиной, как бы находится во главе этого псевдогосударства. А что будет завтра, послезавтра – это вопрос восемнадцатый», – считает парламентарий.

По его словам, бить по атомным станциям на Украине никто не станет, с учетом последствий. Но другие объекты генерации вполне законная цель.

«У нас много возможностей, и понятно, что бить по атомным электростанциям никто не будет. Но это всего лишь 50% генерации. И это не значит, что раньше свет был 24 часа в сутки, а теперь будет 12. Тут много разных аспектов, связанных, в том числе, с инфраструктурными объектами, оборонным предприятиями, которые 24 часа должны работать.

Поэтому выведение из строя энергетической инфраструктуры – это часть стратегии. И даже если ни одна атомная электростанция, на что я искренне надеюсь, не пострадает в этом процессе, все остальные источники электроэнергии на Украине будут выведены из строя. И это серьёзный удар по противнику», – уверен Новичков.

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