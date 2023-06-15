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Глава МАГАТЭ Гросси побывал с третьим бессмысленным визитом на Запорожской АЭС.

Как и в предыдущие посещения станции Гросси заявил, что ему важно было «увидеть собственными глазами» ситуацию на ЗАЭС. Что оно ему дало – неизвестно. Но он подчеркнул, что в ходе своего визита на станцию он «увидел достаточно», поговорил с сотрудниками станции.

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Что и для чего увидел Гросси, можно предположить, и какие последствия от его визита – тоже. В лучшем случае – никаких, в худшем – передача ценных сведений украинской разведке.

Он ни словом не обмолвился о причинах экологической катастрофы, как Капитан Очевидность констатировал факты, из-за которых не стоило совершать столь долгий путь.

«Ситуация на станции серьезная, однако уровень воды для охлаждения достаточный», – сообщил потрясающую новость ядреный начальник.

Для столь глубокого вывода можно было не рисковать жизнью, ведь от ВСУ можно ожидать чего угодно, даже несогласованности действий во время визита их союзника на ЗАЭС.

А то, что глава МАГАТЭ – союзник ВСУ, сомнений не вызывает. И отказался Гросси от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, на которой настаивала Украина лишь потому, что «территориальный вопрос будет тем, что по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия и так далее и тому подобное». Так заявлял Гросси на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям в марте этого года.

Ещё одну бессмысленную очевидность выдал глава МАГАТЭ в завершение:

«Достижение письменного соглашения было бы нереалистично на данном этапе, потому что, как мы знаем, нет переговоров о мире или прекращении огня между сторонами», – сказал он.

Отчего-то у Гросси есть уверенность, и он её выразил, – что удастся достичь «твердого политического соглашения» и на Совете Безопасности ООН уже было сформулировано такое «политическое соглашение».

Главный ядерщик также отметил, что уровень воды для охлаждения на данный момент достаточный, работы насосов не требуется.

Однако ранее он утверждал, что если уровень воды в Каховском водохранилище упадет ниже 12,7 м, то перекачивать ее больше будет нельзя. К 12 июня он снизился до 11,27 м, и насосы продолжали работать. Но он начальник большой, ему видней.

Из пользы его магатэшного туризма, пожалуй, только то, что на станции остаются представители МАГАТЭ. Возможно, это каким-то образом сдерживает ВСУ от безумного поведения обезьяны с гранатой.