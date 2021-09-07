Грозев обнаружил Петрова и Боширова в Киеве

07.09.2021 08:21 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Журналист связанного с западными спецслужбами проекта Bellingcat болгарин Христо Грозев анонсировал «след ФСБ» в «убийстве» главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова, который был найден повешенным в одном из киевских парков в начале августа.

Об этом он заявил на фестивале журналистских расследований Mezhyhirya Fest в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видим параллели между этой смертью и как минимум одной другой смертью в Беларуси. Мы видим пересечения, хотя не в очень большом количестве между передвижениями Шишова и этим агентов ФСБ, который здесь работает сейчас. Но этого недостаточно, чтобы иметь версии. Я так понимаю, что сначала им занималась одна служба. Это нехороший симптом того, что ищется вектор, в какую сторону это увести. Поэтому мы в режиме ожидания, — сказал Грозев.

На Украине смерть Шишова сразу же объявили заказным убийством и обвинили в нем белорусские и российские спецслужбы. Однако покойный имел тесные связи с неонацистским батальоном «Азов», вокруг которого в последнее время слишком много странных смертей.

Его тело не выдают близким ссылаясь на следственные действия, однако, как утверждает девушка Шишова Божена Жолудь, он даже не положено в холодильник и разлагается.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что расследование смерти Шишова уже определило, было ли произошедшее убийством или самоубийством.

«Это уже ясно для следствия, но пусть говорит само следствие», — сказал министр.

Он рассказал, что уже завершена экспертиза, которую делали международные эксперты. Результаты экспертизы будут получены и объявлены позже.