Грозит ли миру Карибский кризис-2 после Женевы?

18.06.2021, Москва, Олег Кравцов

В Соединенных Штатах при оценке минувшего саммита президентов России и США доминирует идеологический, а не прагматический подход.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Независимой газете» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

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«Настораживает восприятие этой встречи в Америке. Слишком велик идеологический компонент при ее оценке. Нет прагматического подхода, о котором говорил Сергей Лавров в 2017 году на встрече с Дональдом Трампом. Мне эта встреча напоминает переговоры Никиты Хрущева и Джона Кеннеди, которые происходили в Вене в 1961 году и которые тоже оказались отягощены идеологическими обвинениями. Тогда это в конечном итоге привело к тому, что идеология оказалась важнее прагматики», – сказал эксперт.

В свою очередь издание напоминает, что через год после встречи Хрущева и Кеннеди произошел Карибский кризис, поставивший мир на грань ядерной войны и ставший самым серьезным испытанием для советско-американских отношений.

«Хочется надеяться, что в этот раз ничего похожего не произойдет и «дух Женевы» выветрится позже, чем «дух Вены», – резюмирует «НГ».