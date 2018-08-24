Грозная речь Порошенко на военном параде была заготовлена для гостей из США

24.08.2018, Москва, Владимир Гладков

Долгая и пафосная речь украинского президента Петра Порошенко на военном параде была заготовлена не для граждан Украины, а для приехавшего в Киев советника президента США Джона Болтона.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из-за рубежа приехал большой начальник и сегодня началась демонстрация необходимого для руководства Украины набора действий: русофобия, противостояние России, полноценная борьба.

Вы должны понимать, что это самая большая речь, когда-либо произнесенная кем-либо на параде. Речь, которую произнес сегодня президент Порошенко и которую поддержала политическая элита, никакого отношения не имеет к тому, как живет и что думает украинский народ и даже солдаты. Его речь была рассчитана в основном на этих мальчишек, необученных и не закаленных политически пацанов, которые стоят. Но попытка расколоть Россию и Украину никогда не получится», – сказал сенатор.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел слова военного эксперта Игоря Коротченко, который заявил о том, что прошедший в Киеве парад является мероприятием, представляющим интерес только с пропагандистской, и никак не с военной, точки зрения.