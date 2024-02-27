Грозненский суд дал шанс поджигателю Корана на исправление

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Висаитовский суд Грозного приговорил к 3,5 годам колонии Никиту Журавеля, который в мае 2023 сжег Коран перед соборной мечетью в Волгограде. Обвинение утверждало, что преступление было совершено по наущению «агентов СБУ» за 10 тыс рублей, которые ему в итоге не заплатили.

Потерпевшими проходили 13 имамов грозненских мечетей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В суде Журавель извинился перед мусульманами за свой поступок, заявив, что не знал, как для них важен Коран. Он считает вынесенный ему приговор заслуженным.

Журавель отбывал предварительное заключение в Чечне. В сентябре прошлого года глава республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Журавеля. Глава Чечни одобрил поступок сына, а руководители нескольких мусульманских регионов РФ наградили Адама местными медалями «за защиту веры». Позже Журавель попросил у Кадырова разрешения принять Ислам, но глава Чечни запретил ему, сославшись на неискреннее раскаяние.

Правоохранительные органы РФ так и не дали оценки появлению постороннего в месте содержания Журавеля (сын Кадырова в силу возраста не попадает под наказание за рукоприкладство).

В суде Журавель заявил, что не боится новых избиений в камере.

«Если к нему больше не будет приходить Адам за медалями и чтобы показать свою молодецкую удаль, можно сказать, что легко отделался», – замечает автор канала «Медиатехнолог».

«Журавель сжёг Коран в сговоре с СБУ с целью разжечь ненависть мусульман к русским. Чтобы русские и мусульмане убивали друг друга. В сговоре с террористической СБУ сделал это. Так что 3,5 года это ещё очень мягкий срок», – считает политолог Сергей Марков.

«Любая попытка разжечь межнациональный, конфессиональный, территориальный огонь внутри России должна жёстко пресекаться», – согласился с ним корреспондент RT Константин Придыбайло.