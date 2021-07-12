«Грозное предупреждение»: статья Путина показала, что в Москве знают о положении русских на Украине – Волга

В своей статье президент России Владимир Путин высказал то, о чем уже давно говорят русские Украины. Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

«Я возьму на себя смелость от имени русских Украины сказать президенту Путину, как президенту русских России, слова благодарности за то, о чём мы, русские на Украине, а это минимум миллионов 10 человек, во весь голос говорим уже несколько лет и особенно последних полтора-два года.

Сегодня это так резко, как костыль в шпалу – раз и железобетон, и рельса легла – прозвучало от президента Российской Федерации. Поскольку, я очень сильно надеюсь – к этому интервью будет приковано внимание всего мира, то сегодня весь мир ведь, весь мир увидел позицию президента России в отношении России, в отношении трудов предыдущих поколений всех, кто Россию, Русь Святую создавал, и в отношении русских за рубежом.

Конечно, мне бы и очень многим миллионам людей на Украине хотелось бы услышать выводы более конкретные из этой статьи, но мне думается, что сама по себе статья сегодня вызывает огромную дискуссию во всём мире о том, что же именно сегодня в голове у президента Российской Федерации и чего же дальше ждать.

Как мне кажется, это самое серьезное за всё последнее время, самое грозное предупреждение о том, что Россия будет защищать свою национальную безопасность всеми имеющимися в ее распоряжении способами и средствами. И что Россия понимает, в каком положении находятся русские на Украине, и что это положение является недопустимым, ибо ведёт к перерождению Украины в агрессивную «антиРоссию», – сказал Василий Волга.