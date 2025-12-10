Грозный Мерц требует немедленной капитуляции России

10.12.2025
Россия будет поставлена перед фактом и сможет ознакомиться с подготовленным в Лондоне европейским вариантом «мирных соглашений» после того, как документ покажут Дональду Трампу.

Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в Берлине на подписании стратегического соглашения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас как раз прорабатываются совместные предложения. Они будут согласованы с американским правительством в ближайшие дни. А потом при необходимости будут переговоры с российской стороной»,  – сказал Мерц.

Он считает, что не нужно выдвигать требования к Киеву, Москва просто должна сложить оружие.

«Положить конец этой войне может только Россия в течение нескольких часов. Это война ведется не из Украины,  а из России в одностороннем порядке с неизменной жестокой жестокостью по отношению к гражданскому населению. Мы все очень заинтересованы положить этому конец как можно скорее», – сказал Мерц.

