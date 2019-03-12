Грозный украинский флот повеселил публику

12.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила о проведении успешных учений в Азовском море экипажа буксира ВМСУ «Корец», участника недавнего похода через Керченский пролив. Члены экипажа отработали броски гранат за борт – очевидно, на случай попытки взятия на абордаж неприятельскими кораблями.

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Учения украинских моряков представляют собой столь жалкое зрелище, что создаётся впечатление, будто в штабе ВМСУ работают одни вредители и диверсанты, подосланные «агрессором».

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Буксир ВМСУ «Корец» провел в Азовском море учения, во время которых отрабатывались броски гранат за борт. Я старый антимилитарист, но мне реально стыдно за такую армию. А нельзя было как-нибудь не показать подобное позорище? Создается впечатление, что в штабе и пресс-службе флота засели диверсанты агрессора и тупо стебутся с наших моряков», – написал Азаров.