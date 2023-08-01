Грубник и Монтян повторяют путь Навального – Ремесло

Рассерженные патриоты повторяют путь навальнистов, когда под благую идею подшивается цель государственного переворота.

Такое мнение в эфире программы «Политотдел» высказал юрист Илья Ремесло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они, по сути дела, повторяют то, что происходило с навальнистами: берётся какая-то здравая идея, безусловно здравая, борьба с коррупцией. Выпускаются вроде какие-то интересные расследования сначала, была борьба за нормальные дороги, за благоустройство. А потом в это всё вшивается совершенно такая недопустимая идея о том, что, давайте-ка, мы ради этого начнём переворачивать автомобили, устраивать незаконные митинги, ради борьбы с коррупцией брать деньги у западных разведок, расшатывать государственный строй и так далее. То есть получается, что формально люди к ним приходят за этой благой идеей, а вшит внутри неё этот самый вирус», – подчеркнул он.

По его мнению, невозможно одновременно вести сбор для военнослужащих в зоне СВО – и клеймить всех «путинскими ублюдками», кто поддерживает президента. А после Навального это наталкивает на мысль о работе на западные спецслужбы.

«И все эти вещи, которые я перечислил, в случае с товарищами Грубником и Монтян, абсолютно повторяются. Есть всякие разные странности, которые я, например, не могу для себя объяснить. Например, как товарищ Грубник продолжает беспрепятственно работать на Украине, нет особых у Украины к нему претензий, хотя к другим, менее известным людям, извините меня, постоянно прилетает. В Херсонской области чиновников взрывают, ракеты прилетают в рестораны, а тут вот такой человек, которого, казалось бы, Украина должна в первую очередь ненавидеть, он должен быть там на первых местах в списках, к нему никаких вопросов особо нет. И это тоже вызывает, на мой взгляд, вопросы», – уточнил эксперт.

«Я наводил справки, кстати говоря, по поводу его отсидки в СБУ. Тоже там далеко не всё так однозначно, как он пытается подать своим этим людям, которые, к сожалению, отучились просто от критического мышления. Ведь Монтян и Грубник – это классическая секта, когда люди уже не могут отличать хорошее от плохого. Хорошо, поддерживаете Грубника, поддерживайте его в том, что он делает, осуждайте в том, где он не прав. Это будет нормальная такая здравая позиция.

Но вы же вместе с хорошим поедаете и всё то плохое, которым он вас кормит. То есть у него один из его ближайших соратников называет себя открыто в чате национал-социалистом, тот самый, который использует выражение «путинские ублюдки», автор проекта «АвтоВольхалла», одного из проектов по сбору гуманитарки. И что, это нормально? У этих людей не вызывает никакого удивления, никакого неприятия вот такое поведение? То есть – это уже самая настоящая секта. К сожалению, да. И там с людьми надо каким-то образом работать, конечно», – заключил Ремесло.