Грудастая украинка собирается поставить рекорд
Украинская модель Мила Кузнецова хочет войти в Книгу рекордов страны как обладательница самого большого натурального бюста в стране. Она уже подала заявку и ждет решения судей, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на сюжет «ТСН».
Кузнецова намерена доказать, что ее грудь 13-го размера не имеет аналогов в стране.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Представители Национального реестра рекордов все это замерили и предварительно говорят, что модель имеет шансы победить. Ранее зафиксированный рекорд – 128 сантиметров объема, а у Милы – 132. Но официальный титул рекордсменки девушка получит лишь после вывода медиков, что формы таки природные», – говорится в сюжете.
Отметим, что в «активе» Кузнецовой уже есть победа в международном конкурсе «Мисс мира plus size».
Также на днях появилась информация, что Кузнецова готовится провести дебютный бой в смешанных единоборствах (ММА).
Ранее «ПолитНавигатор» уже сообщал, что обладательница нынешнего рекорда Украины – жительница Винницы Надежда Щербань снялась в эротической фотосессии.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.