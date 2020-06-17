Грудастая украинка собирается поставить рекорд

17.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская модель Мила Кузнецова хочет войти в Книгу рекордов страны как обладательница самого большого натурального бюста в стране. Она уже подала заявку и ждет решения судей, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на сюжет «ТСН».

Кузнецова намерена доказать, что ее грудь 13-го размера не имеет аналогов в стране.

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«Представители Национального реестра рекордов все это замерили и предварительно говорят, что модель имеет шансы победить. Ранее зафиксированный рекорд – 128 сантиметров объема, а у Милы – 132. Но официальный титул рекордсменки девушка получит лишь после вывода медиков, что формы таки природные», – говорится в сюжете.

Отметим, что в «активе» Кузнецовой уже есть победа в международном конкурсе «Мисс мира plus size».

Также на днях появилась информация, что Кузнецова готовится провести дебютный бой в смешанных единоборствах (ММА).

Ранее «ПолитНавигатор» уже сообщал, что обладательница нынешнего рекорда Украины – жительница Винницы Надежда Щербань снялась в эротической фотосессии.