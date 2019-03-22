Группа фаворитов на выборах может измениться в последний момент – политолог

22.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Часть украинскрого электората может изменить свои предпочтения в последний момент и дать шансы тем кандидатам, которых сегодня уже «списали» из тройки лидеров.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Насчёт тройки лидеров, я допускаю лишь один вариант, что может, при определённых обстоятельствах, хотя это маловероятно, если в последние дни перед выборами, в день голосования какая-то часть избирателей не захочет голосовать за действующего президента, то они могут проголосовать за Анатолия Гриценко. Плюс, за счёт тех, кто не определился, может появиться шанс у Анатолия Степановича. Но пока это маловероятно.

Я приведу вам пример, когда может случиться существенное изменение в конце, буквально в последние дни. Думаю, коллеги помнят парламентские выборы 2012 года, я знаю это от социологов, из разных центров. За три дня до даты голосования рейтинг «Свободы» был 3-4% приблизительно. Получили они, по факту, более 10-ти процентов. Был такой феномен «взрывного голосования». А рейтинг «Удара» тогда, наоборот, упал на финише кампании. Вот такое нечасто, но бывает.

Безусловно, в первую очередь, за счёт тех, кто не определился, хотя могу сказать, сейчас какая ситуация с такими. По опросу, который был опубликован ещё на прошлой неделе соцгруппой «Рейтинг», там были интересные данные по доверию. Так вот, среди тех, кто не определился, треть доверяет Зеленскому и по 19% доверяют Порошенко, Тимошенко и Гриценко. То есть, вот четвёрка тех, кто может. Тройка точно имеет шансы и немного Гриценко.

Но есть ещё один фактор. Среди всех фаворитов, почти половина – люди, которые сейчас склоняются проголосовать, например, за Порошенко, Тимошенко или Зеленского, Гриценко, но могут передумать в последний момент.

На самом деле, село всегда в опросах есть, соответственно социальной структуре населения, демографической. Проблема в другом. Те, кто занимаются этим, знают, что даже в одной области, в одном районе ситуация в двух разных сёлах может отличаться. Вот это иногда срабатывает.

Второй момент, около половины тех, к кому обращаются социологи, сейчас отказываются отвечать на их вопросы. Поэтому данных, которые дают социологи, что у нас проголосуют более 80% населения, точно не будет, лишь около 60% именно потому, что среди тех, кто отказывается, большинство людей не пойдёт голосовать. Это люди, которые вообще не пойдут. И здесь дело не в телевизоре, они никому не доверяют. А какая-то часть пойдёт, но мы не знаем, за кого они проголосуют. Вот здесь есть, действительно, фактор неожиданности.

Вот, если, например, выйдут Тимошенко и Порошенко во второй тур, то явка будет точно меньше, чем в первом туре, потому что многие избиратели Бойко, Вилкула и Зеленского не придут, и даже часть Гриценко, Ляшко не придут голосовать, потому что это не их. А вот если будет Зеленский и Порошенко – придут, потому что для многих из них это будет референдум против действующего президента. Не жизнь или смерть, а референдум против Порошенко», – рассказал он.

Также эксперт подчеркнул, что немаловажным фактором после выборов может оказаться недоверие к их результатам, особенно если побеждать будет Пётр Порошенко.

«Доверие сейчас ещё меньшее к президенту, СБУ, прокуратуры – так что здесь проблема в отсутствии доверия. Если разница, например, в первом туре между вторым и третьим кандидатом будет менее одного процента – это может вызвать недоверие к такому результату, особенно если вторым будет президент. Тот же самый, к сожалению, большой уровень недоверия к президенту в случае его победы на выборах, вызовет у значительной части населения и политических сил недоверие к результату выборов.

Более 50% опрошенных украинцев говорят, что выборы сфальсифицирует именно президент. Путин, что ли, это сказал?», – резюмировал Фесенко.