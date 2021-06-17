Группа Хиллари Клинтон пыталась сорвать саммит Путина-Байдена

17.06.2021, Москва, Елена Острякова

Наиболее обсуждаемой темой саммита Путин-Байден стало агрессивное поведение американской прессы по отношению к своему лидеру. Все журналисты формулировали вопросы так, чтобы подтолкнуть президента к критике российского коллеги. И были крайне недовольны миролюбивой риторикой Джо Байдена.

Когда он уже собирался уходить, какая-то журналистка прокричала ему вслед: «Вы уверены, что он изменит свое поведение?».

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«Я не говорил, что он изменит свое поведение. Откуда вы это берете? Я говорил: если что-то повлияет на те или иные его поступки, то это отношение в мире к тому, что происходит. Я ничего не придумываю, я говорю о фактах», – остановился, чтобы ответить Байден.

«Он по-прежнему опровергает то, что кибератаки были проведены Россией. Как же это можно назвать продуктивной встречей?» – не унималась журналистка.

«Вы не поняли, что произошло. Вы не слушали меня», – горько пробормотал Байден, уже уходя.

Уже у трапа самолета он вновь разразился упреками в адрес прессы.

«Для меня нет смысла тут вести с вами переговоры. Для меня нет смысла рассказывать вам, что я собираюсь делать. Не потому, что я хочу что-то скрывать от вас. Зачем мне вам сообщать об этом?» – сказал Байден.

Политолог Дмитрий Евстафьев считает, что хамство прессы – это часть заговора окружения Байдена.

«Были приложены группой, связанной с Хилари Клинтон, Макфолом, Блинкеном колоссальные усилия, чтоб этой встречи не состоялось. Байдена загоняли в публичный скандал с Владимиром Владимировичем, из которого возврата бы не было. Он бы покатился в такую конфронтацию, на которой бы некоторые миллионеры стали бы мультимиллионерами. Байдену составили такой график, что он приехал в Женеву уже загнанным. Он продержался на прессухе, но из последних сил», – сказал Евстафьев в эфире телеканала «Россия-1».

Он считает не случайным, что на пресс-конференцию не допустили российских журналистов, а список американских, которые будут задавать вопросы, дали Байдену. Президент США продемонстрировал его в самом начале.

«А, может быть, мудрейший Байден показывает нам, что он настроен на сотрудничество, но он пленник этой мутной жижи. Посмотрите на реакцию прессы. Когда скандала не получилось, как они его рвать начали. Когда он вышел из сценария, написанного для него бандой Блинкена и Нуланд, этой жижей клинтонианской», – сказал Евстафьев.