21.05.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Украина
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Группа офицеров ВСУ погорела на воровстве снарядов

Военная прокуратура задержала четырёх офицеров ВСУ по подозрению в массовом хищении артиллерийских снарядов.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В подразделениях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады в связи с подготовкой соединения к убытию в пункт постоянной дислокации и большим количеством случаев хищения оружия и боеприпасов, сотрудниками военной прокуратуры ведутся следственные мероприятия. Вчера в районе населенного пункта Трехизбенка следователи обнаружили тайник с крупнокалиберными боеприпасами», – рассказал представитель пресс-службы НМ ЛНР.

По его информации, всего было изъято более 270 единиц 152-мм артиллерийских снарядов ОФ-22 и около 350 взрывателей РГМ-2.

«В ходе проведения следственных мероприятий задержано четыре должностных лица, все они являются офицерами бригады, непосредственно отвечающими за учёт и хранение оружия и боеприпасов», – добавил Иван Филипоненко.

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